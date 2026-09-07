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淡水藥師下藥案再傳多女受害 1女被性侵、3女遭性騷擾

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市<a href='/search/tagging/2/淡水' rel='淡水' data-rel='/2/144520' class='tag'><strong>淡水</strong></a>區陳姓<a href='/search/tagging/2/藥師' rel='藥師' data-rel='/2/239260' class='tag'><strong>藥師</strong></a>對店內工讀的女大學生下藥。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區陳姓藥師對店內工讀的女大學生下藥。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水陳姓藥師被控對工讀的一名女大學生下藥，士林地檢署認為涉加重強制性交未遂等罪嫌重大，昨聲押禁見獲准。檢警持續清查赫然發現，還有1名前女員工遭性侵、3名前女員工遭性騷擾，目前警方已連繫4名被害人做筆錄釐清案情。

據了解，遭下藥的女大學生在陳男的藥局打工近1年，上月26日目擊陳打開她水杯，後來喝水發現味道苦澀且呈白色混濁狀、杯底留有粉末，出現頭暈、心跳加快、意識模糊，陳提議載她返家，她拒絕後自行返家即斷片，28日由家人陪同帶水杯報案。

警方初篩飲水有苯二氮平類陽性反應，廿九日搜索藥局發現監視器被格式化疑滅證，透過雲端及手機備份發現陳對女子水杯投放藥物動作的影像，陳坦承下藥，稱只是想測試過期藥物藥效，詢後被依毒品罪嫌函送。

士檢檢察官主動分案調查，前天指揮警方拘提陳，搜索陳的藥局及住處，訊後認陳涉嫌欺瞞使人施用第三級毒品、加重強制性交未遂、加重強制猥褻未遂、傷害等罪，昨聲押禁見，法院裁定羈押禁見。

檢警持續偵辦發現，陳男曾對聘僱的1名女大生性侵，還對另外3名女大生性騷擾，目前警方已通知被害人製作筆錄，並擴大清查是否還有其他被害人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市淡水區陳姓藥師驚傳涉及1件性侵、3件性騷擾。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區陳姓藥師驚傳涉及1件性侵、3件性騷擾。記者林昭彰／翻攝

性騷擾 淡水 藥師 性侵 藥局

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