女藝人不忍了！遭性侵聲請「訴訟參與」直球對決龔益霆 法官准了

三立前資深副總之子龔益霆(中)被女藝人指控涉性侵偷拍，訊後以100萬交保。聯合報系資料照

三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉對知名女藝人性侵，依強制性交罪起訴；女藝人聲請參與訴訟獲法院裁准，未來將上法庭與龔益庭直球對決；龔益霆的母親因手機被扣押聲請發還，法官認為手機與性侵案證據有關，駁回聲請。

2025年網路社群一篇「女臨演遭性侵」文，女藝人控訴被龔益霆灌鎮定劑昏迷後性侵害，在律師陪同下向士林地檢署提告，檢方聲請移轉管轄至台北地檢署偵查。

台北地檢署指揮台北市警婦幼隊搜索龔益霆住處，同步約談他到案，龔除在社群上否認性侵，另表示與女藝人交往過程真心相待，也許因年齡差距、觀念不同時有爭執，最後被分手。

檢察官偵訊女藝人、3名證人，依據通訊軟體對話紀錄及台北市消防局函復資料，認定龔益霆涉犯強制性交罪嫌，2026年6月起訴龔，由台北地院審理。

女藝人近日委託律師向法院遞狀稱，龔益霆經提起公訴，依刑事訴訟法規定，屬得聲請參與訴訟的案件，女藝人是被害人，為了對證據調查、被告抗辯適時陳述意見，聲請參與訴訟。

裁定指出，經徵詢檢察官、龔益霆及辯護人意見再斟酌案情、女藝人與龔的關係，以及訴訟進行程度及聲請人利益等情事，認為女藝人訴訟參與有助於達成「被害人訴訟參與制度」目的，且無不適當情形，女藝人聲請訴訟參與有理由，應予准許。

被害人獲准訴訟參與的效果是不再只是被動當「證人」，而是擁有訴訟主體地位，可獲知案件進度、檢視卷證資料，也有機會上法庭對審判、證據及科刑表達意見。

另方面，女藝人去年9月爆料時，龔益霆指女藝人對他及家人造成困擾，女藝人點名龔益霆的父、母龔美富、趙如玉「親人會護親人」，放話「讓您們道歉的機會夠多了，我放棄，不再主動打給您們，雖然只是需要聽到『對不起』，那！法院見！」，警方搜索時曾將趙如玉的手機扣案。

趙如玉遞狀說，檢方2025年9月15日扣押她的iPhone 14手機，但龔益霆的起訴書證據清單並未包含手機，聲請發還。

合議庭認為，趙女的手機因龔益霆所涉的妨害性自主案，偵查中經婦幼警察隊扣案，考量性侵案起訴書有將女藝人與趙女LINE通訊軟體對話訊息列為證據，可見，手機及手機內所留存的LINE對話尚待後續進行準備程序釐清。

裁定指出，手機是否發還，檢察官表示要待龔益霆及辯護人對證據能力表示意見才能回覆，女藝人表示仍欲確認手機內關於自己與趙如玉LINE對話訊息截圖內容，龔益霆表示爭執對話訊息截圖的證據能力，因此，趙女的手機有扣押必要，並有隨訴訟程序發展而為相對應處理的可能，為日後性侵案調查證據及保全證據之需，不宜發還。