18歲男學生潛入國小偷拍2女童如廁...手機還有多名女子畫面 獲判緩刑

18歲吳姓男學生潛入台南市一間國小偷拍2名10歲女童如廁影像，警方到場確認他手機內還有多名身分不詳女子如廁畫面；吳從警詢至法院審理均認罪，被害人家長認為吳有多次偷拍犯行，不要縱容，不過法院認為吳已知警惕，依犯拍攝兒童性影像罪判刑2年，宣告緩刑3年。可上訴。

判決指出，台南市18歲吳姓男學生2024年11月24日下午4時30分許，潛入新市區一間國小，竟至學務處旁廁所內，以手持手機方式自廁所擋板下方伸出朝馬桶方向拍攝，以此方式竊錄兩名10歲女童如廁影像畫面；其中一名女童當場發現並告知老師，老師前往廁所當場發現吳。

經校方報警，警方在吳的手機內確認除了兩名女童影像外，還發現多名女性如廁畫面（其他姓名、年籍不詳女子未提出告訴），檢方偵訊時，吳承認犯行，依違反兒童及少年性剝削防制條例提起公訴；法院審理時，吳也認罪，認定其自白與事實相符，本案事證明確，應依法論科。

合議庭指出，吳無視法律對他人隱私權保護，利用進入小學機會，無故攝錄兒童如廁身體隱私部位，顯然欠缺尊重他人隱私觀念，並影響兒童身心健康發展；吳沒有前科，承認犯行，有意願與被害人調解，被害人暨其法定代理人則無意願，並指出吳有多次偷拍情形，希望不要縱容。

合議庭審酌，吳案發時年僅18歲甫成年，目前就學中、打工薪資交給父母，再由父母給予生活費；考量2罪犯意有別，行為互殊，應分論併罰，再依據行為態樣、手段相似性、所侵害法益性質、罪刑相當原則等，依犯拍攝兒童性影像罪，共2罪，各判刑1年8月，應執行有期徒刑2年。

合議庭認為，吳沒有前科，案發後數次至醫院接受心理諮商及藥物治療，應認經此科刑教訓，已知所警惕而無再犯之虞；再佐以吳已知應藉由重量訓練及運動，移轉對性好奇的慾望，應可認本件刑之宣告以暫不執行為適當，宣告緩刑3年，以啟自新。

合議庭表示，吳的身心狀況仍有繼續就醫、治療必要，命其應於判決確定日起2年內，前往檢察官指定醫療機構接受評估、完成身心治療或心理輔導12次處遇計畫；若吳違反應行負擔事項且情節重大，足認原宣告緩刑難收其預期效果，檢察官得聲請撤銷緩刑宣告。