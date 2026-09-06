快訊

哭完之後彰化縣長王惠美今天去哪裡？臉書PO圖文「抱孫金金看」

日職／林安可再轟軟銀投手上茶谷大河 本季第8轟助西武領先5分

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

18歲男學生潛入國小偷拍2女童如廁...手機還有多名女子畫面 獲判緩刑

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

18歲吳姓男學生潛入台南市一間國小偷拍2名10歲女童如廁影像，警方到場確認他手機內還有多名身分不詳女子如廁畫面；吳從警詢至法院審理均認罪，被害人家長認為吳有多次偷拍犯行，不要縱容，不過法院認為吳已知警惕，依犯拍攝兒童性影像罪判刑2年，宣告緩刑3年。可上訴。

判決指出，台南市18歲吳姓男學生2024年11月24日下午4時30分許，潛入新市區一間國小，竟至學務處旁廁所內，以手持手機方式自廁所擋板下方伸出朝馬桶方向拍攝，以此方式竊錄兩名10歲女童如廁影像畫面；其中一名女童當場發現並告知老師，老師前往廁所當場發現吳。

經校方報警，警方在吳的手機內確認除了兩名女童影像外，還發現多名女性如廁畫面（其他姓名、年籍不詳女子未提出告訴），檢方偵訊時，吳承認犯行，依違反兒童及少年性剝削防制條例提起公訴；法院審理時，吳也認罪，認定其自白與事實相符，本案事證明確，應依法論科。

合議庭指出，吳無視法律對他人隱私權保護，利用進入小學機會，無故攝錄兒童如廁身體隱私部位，顯然欠缺尊重他人隱私觀念，並影響兒童身心健康發展；吳沒有前科，承認犯行，有意願與被害人調解，被害人暨其法定代理人則無意願，並指出吳有多次偷拍情形，希望不要縱容。

合議庭審酌，吳案發時年僅18歲甫成年，目前就學中、打工薪資交給父母，再由父母給予生活費；考量2罪犯意有別，行為互殊，應分論併罰，再依據行為態樣、手段相似性、所侵害法益性質、罪刑相當原則等，依犯拍攝兒童性影像罪，共2罪，各判刑1年8月，應執行有期徒刑2年。

合議庭認為，吳沒有前科，案發後數次至醫院接受心理諮商及藥物治療，應認經此科刑教訓，已知所警惕而無再犯之虞；再佐以吳已知應藉由重量訓練及運動，移轉對性好奇的慾望，應可認本件刑之宣告以暫不執行為適當，宣告緩刑3年，以啟自新。

合議庭表示，吳的身心狀況仍有繼續就醫、治療必要，命其應於判決確定日起2年內，前往檢察官指定醫療機構接受評估、完成身心治療或心理輔導12次處遇計畫；若吳違反應行負擔事項且情節重大，足認原宣告緩刑難收其預期效果，檢察官得聲請撤銷緩刑宣告。

18歲吳姓男學生潛入台南市一間國<a href='/search/tagging/2/小偷' rel='小偷' data-rel='/2/213971' class='tag'><strong>小偷</strong></a>拍2名10歲女童如廁影像，法院認為吳有悔意，依犯拍攝兒童性影像罪判刑2年，宣告緩刑3年。聯合報系資料照
18歲吳姓男學生潛入台南市一間國小偷拍2名10歲女童如廁影像，法院認為吳有悔意，依犯拍攝兒童性影像罪判刑2年，宣告緩刑3年。聯合報系資料照

偷拍 女童 小偷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中男趁2遠親女童熟睡脫褲偷拍 一審判6年 二審認未強制改判3年半

苗栗男誘少女裸聊偷拍 原判3年10月 更一審認未強制改判1年6月

嘉義補教師被控10多年前強制性交女學生 關鍵證詞不一判無罪

攻擊恐嚇律師…悍女上訴稱「態度良好」保證不再犯 3周後又失控

相關新聞

嘉義補教師被控10多年前強制性交女學生 關鍵證詞不一判無罪

嘉義一名補習班數學老師被控10多年前任教期間，涉嫌對當時未滿18歲女學生有不當行為，遭檢方依利用權勢猥褻、強制性交等罪嫌起訴。嘉義地院審理認為，女子歷次陳述在事發地點、過程及行為內容等重要事項有明顯差異，又欠缺其他適格證據補強，檢方舉證未達排除合理懷疑程度，日前判男子無罪，全案仍可上訴。

年齡門檻沒擋住13歲少女！交友軟體「限17歲」反成嘉義男無罪理由

嘉義13歲少女透過設定17歲以上才能下載的交友軟體認識男子，見面後發生性行為，家人認為男子應知道少女未成年而提告，但檢方以證據不足不起訴、再議也遭駁回；少女母親不服再提自訴。男子辯稱，交友軟體既限制17歲以上使用，自己又設定20至35歲配對，才誤信少女年齡，嘉義地院認現有證據無法證明男子事前知道或預見少女未滿16歲，判決無罪。

18歲男學生潛入國小偷拍2女童如廁...手機還有多名女子畫面 獲判緩刑

18歲吳姓男學生潛入台南市一間國小偷拍2名10歲女童如廁影像，警方到場確認他手機內還有多名身分不詳女子如廁畫面；吳從警詢至法院審理均認罪，被害人家長認為吳有多次偷拍犯行，不要縱容，不過法院認為吳已知警惕，依犯拍攝兒童性影像罪判刑2年，宣告緩刑3年。可上訴。

飲酒店外男女擦身過...女控遭搭肩摸胸 男茫稱「可能不小心的」

一名女子今晨在台北市大安區某飲酒店外與呂姓男子發生肢體碰撞，隨後指控呂男觸碰女子胸部、手臂，涉嫌性騷擾，警方獲報介入調查，呂起初否認涉案，不久又改口「可能不小心碰到」，警詢後依違法性騷擾防治法將其送辦。

台中男趁2遠親女童熟睡脫褲偷拍 一審判6年 二審認未強制改判3年半

台中市周姓男子在台南老家過夜時，竟趁2名未滿12歲的遠親女童熟睡之際，偷偷褪去兩人內褲拍攝生殖器特寫。一審認定周男剝奪女童選擇自由，重判6年。案經上訴，台中高分院近日審結，認周男趁女童熟睡「偷拍」，並未施以積極的強制手段，不構成加重要件，撤銷原審判決，改依較輕的「拍攝兒童性影像罪」論處，合併改判3年6月。

苗栗男誘少女裸聊偷拍 原判3年10月 更一審認未強制改判1年6月

苗栗縣黃姓男子在2年前透過交友軟體，結識一名少女，不僅以禮物誘騙拍攝裸照與自慰影片，更在女方不知情下，螢幕截圖、錄製視訊裸聊畫面。一審針對視訊偷拍部分，重判有期徒刑3年10月，合併其他犯行，應執行4年8月，其中涉「視訊錄影」部分，經最高法院發回，更一審近日審結，黃男犯行未用強制手段，屬單純「偷拍」，將原本3年10月的刑度，改判1年6月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。