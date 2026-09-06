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飲酒店外男女擦身過...女控遭搭肩摸胸 男茫稱「可能不小心的」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

一名女子今晨在台北市大安區某飲酒店外與呂姓男子發生肢體碰撞，隨後指控呂男觸碰女子胸部、手臂，涉嫌性騷擾，警方獲報介入調查，呂起初否認涉案，不久又改口「可能不小心碰到」，警詢後依違法性騷擾防治法將其送辦。

警方調查，該名女子今凌晨到大安區某飲酒店找朋友，散場後與友人想回到店內借廁所，在店外樓梯上與43歲呂男擦身而過，雙方發生肢體碰撞，女子指控呂伸手搭肩、故意觸碰其胸部及手臂，報警處理，轄區敦化南路派出所員警獲報旋即介入調查。

據悉，呂起初否認涉案，但事發過程被監視器畫面錄下，呂與女子確實擦身而過，呂後續改口「可能是不小心碰到的」。

警方表示，警詢後已依違反性騷擾防治法罪嫌將呂移送台北地檢署偵辦，將進一步調查釐清。警方呼籲，民眾如遭遇性騷擾情事，應勇於提出申訴或報案，警方將依法受理並積極協助，保障被害人權益。

敦化南路派出所所長呂政隆說明案情。圖／警方提供
敦化南路派出所所長呂政隆說明案情。圖／警方提供

酒店 性騷擾 廁所

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