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年齡門檻沒擋住13歲少女！交友軟體「限17歲」反成嘉義男無罪理由

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義13歲少女透過設定17歲以上才能下載的交友軟體認識男子，見面後發生性行為，家人認為男子應知道少女未成年而提告，但檢方以證據不足不起訴、再議也遭駁回；少女母親不服再提自訴。男子辯稱，交友軟體既限制17歲以上使用，自己又設定20至35歲配對，才誤信少女年齡，嘉義地院認現有證據無法證明男子事前知道或預見少女未滿16歲，判決無罪。

判決指出，男子2025年3月30日透過某交友軟體認識少女，雙方當天即相約見面並發生性行為。少女方面主張，男子在兩人見面前就已知道她只有13歲，因此認為男子涉及妨害性自主。

少女母親事後提告，嘉義地檢署偵查後不起訴，向高檢署台南分署聲請再議也遭駁回。母親仍不服，聲請准許提起自訴獲法院裁准，今年4月正式提起自訴，希望追究男子刑責。

全案攻防關鍵之一，卻落在交友軟體的「年齡門檻」。男子辯稱，某交友軟體設定17歲以上才能下載，自己的配對年齡更設定20至35歲，少女既能出現在配對對象中，他因此相信對方符合設定年齡；直到兩人發生性行為後買晚餐聊天，談及就讀學校，他才知道少女實際年齡。

法院查出，這交友軟體在Apple Store確實設定17歲以上才能下載，但少女使用的iPhone出生年份設定為2000年，因而未受到年齡限制。法院並認為，兩人透過軟體認識後當天見面，彼此沒有深入了解，加上沒有證據證明少女當時外觀或談吐明顯未滿16歲，因此男子主張不知道少女實際年齡，並非全然無據。

少女在警詢時則明確表示，兩人在交友軟體的對話中，她曾告知男子自己只有13歲；但相關軟體後來遭刪除，重新登入後訊息已消失，無法提出最直接的對話紀錄佐證。少女胞姊雖證稱，妹妹曾告訴她在見面前已向男子說過年齡及就讀學校，法院認為這仍是轉述少女說法，不能作為足以證明男子知情的補強證據。

少女LINE公開生日也登載為2010年10月，但她不記得何時與男子互加LINE，法院認為不能排除是在發生性行為後才互加好友，因此仍不足證明男子事前已知道少女未滿16歲。

法院最後認為，少女所述是否屬實，刑事案件仍須有其他證據補強；現有事證不足以排除合理懷疑，無法證明男子事前已知道或預見少女未滿16歲，因此判決無罪，全案仍可上訴。

交友軟體沒擋住13歲少女與男發生關係，她稱早告知年齡卻無證據，「限17歲」反成男方無罪關鍵。聯合報系資料照
交友軟體沒擋住13歲少女與男發生關係，她稱早告知年齡卻無證據，「限17歲」反成男方無罪關鍵。聯合報系資料照

門檻 交友軟體 嘉義

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