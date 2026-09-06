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嘉義補教師被控10多年前強制性交女學生 關鍵證詞不一判無罪

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義一名補習班數學老師被控10多年前任教期間，涉嫌對當時未滿18歲女學生有不當行為，遭檢方依利用權勢猥褻、強制性交等罪嫌起訴。嘉義地院審理認為，女子歷次陳述在事發地點、過程及行為內容等重要事項有明顯差異，又欠缺其他適格證據補強，檢方舉證未達排除合理懷疑程度，日前判男子無罪，全案仍可上訴。

判決書顯示，紀姓男子2012年至2013年間，在台南新營及嘉義市同系列補習班擔任數學老師，因而認識當時已滿16歲、未滿18歲的高中女學生。檢方起訴主張，紀男涉嫌利用一對一課業輔導機會對女學生有摸胸不當肢體接觸，之後又以另覓地點自習為由開車搭載少女，在車內涉有觸碰私處等進一步侵害行為。

紀男否認犯行，僅承認曾任少女的數學老師，也曾開車載她前往嘉義後火車站。法院審理後認為，女子對補習班內事件的歷次陳述，包括發生地點、持續時間及事後是否向他人提及等內容有所差異；相關證人也未親眼見聞，而是事後聽女子轉述，屬累積證據，無法作為獨立補強證據。

至於車內事件，法院比對女子歷次說法發現，她最初接受性平調查時稱，車停路邊且相關行為未涉及侵入；警詢時則稱地點在嘉義後火車站附近路邊，並有部分侵入；之後再次接受性平調查時，又稱車輛進入汽車旅館車庫，對於是否隔著衣物接觸等說法也不同；偵訊時則稱地點在汽車旅館停車場。法院認為，這些差異涉及地點、行為方式及過程等重要事項，並非單純細節記憶落差。

案內另有雙方多年後的通訊軟體對話。法院認為，完整對話內容主要涉及紀男對「其他女同學」的不當舉止，女子並未在對話中直接追究紀男對她本人的本案行為；另有早年簡訊提到女子不願再搭車，但紀男並未在訊息中承認本案遭控行為，因此均不足以作為定罪的補強證據。

法院另注意到性別事件調查結果，曾認定紀男在嘉義補習班有利用課業輔導機會對女子性騷擾，但該調查認定的行為及地點與本案起訴內容不同，且未認定車內妨害性自主行為，因此同樣不足以補強本案指控。法院綜合證據後認為，尚無法達到毫無合理懷疑、足以確信紀男犯罪的程度，依無罪推定原則判決無罪。

嘉義<a href='/search/tagging/2/補教' rel='補教' data-rel='/2/127223' class='tag'><strong>補教</strong></a>師遭控10多年前侵犯女學生，法院認證詞有異判無罪。聯合報系資料照
嘉義補教師遭控10多年前侵犯女學生，法院認證詞有異判無罪。聯合報系資料照

嘉義 補教 學生

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