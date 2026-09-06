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台中男趁2遠親女童熟睡脫褲偷拍 一審判6年 二審認未強制改判3年半

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市周姓男子在台南老家過夜時，竟趁2名未滿12歲的遠親女童熟睡之際，偷偷褪去兩人內褲拍攝生殖器特寫。一審認定周男剝奪女童選擇自由，重判6年。案經上訴，台中高分院近日審結，認周男趁女童熟睡「偷拍」，並未施以積極的強制手段，不構成加重要件，撤銷原審判決，改依較輕的「拍攝兒童性影像罪」論處，合併改判3年6月。

檢警調查，周姓男子與兩名被害女童是五親等的遠親，兩名女童於案發時均未滿12歲。2020年5月至6月間，兩名女童返回台南市官田區的老家居住，周男也時常前往該處借住過夜。沒想到，周男心生歹念，趁著與兩名遠親女童共同就寢於大通鋪房間時，利用年幼兒童熟睡不易清醒的特性，擅自褪去或拉開女童的內外褲，讓生殖器裸露在外，持手機偷拍多張猥褻數位照片。

台中地院審認，周男利用遠親女童熟睡無從表達反對意思之際，以拉開內褲的動作迫使生殖器裸露並偷拍，形同壓抑被害人意願，構成兒童及少年性剝削防制條例中「以違反本人意願之方法」的加重規定。法官對其4次犯行，分判5年2月至5年3月徒刑，合併執行6年。

檢方與周男都對判決不服，提起上訴。台中高分院審認，引用最高法院114年度台上大字第1405號大法庭裁定意旨，指出若行為人未施用強暴、脅迫、藥劑或詐術等積極手段，僅對不知情的兒少「偷拍」，客觀上並無壓抑或妨害兒少意思形成或決定自由的作用。

二審認為，周男雖有拉開遠親女童內褲的低度強制行為，但尚不足以壓抑沉睡中女童的意思自由，因此不符合原審認定的加重要件。

二審撤銷一審判決，改依修正前兒少性剝削防制條例的「拍攝兒童性影像罪」論處，考量周男坦承犯行，已全額清償犯罪被害補償金32萬元等情狀，將4罪分別改判處2年2月至2年3月不等徒刑，合併定應執行3年6月。

台中市周姓男子涉偷拍兩名遠親女童，台中高分院近日審結。圖／AI生成
台中市周姓男子涉偷拍兩名遠親女童，台中高分院近日審結。圖／AI生成

台中 偷拍 女童

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