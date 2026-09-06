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苗栗男誘少女裸聊偷拍 原判3年10月 更一審認未強制改判1年6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣黃姓男子在2年前透過交友軟體，結識一名少女，不僅以禮物誘騙拍攝裸照與自慰影片，更在女方不知情下，螢幕截圖、錄製視訊裸聊畫面。一審針對視訊偷拍部分，重判有期徒刑3年10月，合併其他犯行，應執行4年8月，其中涉「視訊錄影」部分，經最高法院發回，更一審近日審結，黃男犯行未用強制手段，屬單純「偷拍」，將原本3年10月的刑度，改判1年6月。

檢警調查，黃姓男子在2024年7月，透過交友軟體「LitMatch」認識14歲的少女，明知對方未成年，卻以出資購買專輯、包包等禮物為餌，接續誘使少女拍攝裸照及自慰影片傳送給他。不僅如此，黃男更以金錢誘惑，雙方在同月19日在苗栗某土地公廟前發生性行為，黃男除了拍下過程影片，事後僅給付少女2000元。

判決指出，同年7月18日凌晨，黃男以「不顧慮我的感受」等情緒勒索字眼，讓原無意願的少女同意開啟視訊裸聊，並要求脫衣自慰供其觀覽。過程中，黃男在少女毫不知情的情況下，使用手機螢幕錄製功能拍下性影像、儲存。案發後因黃男另涉他案遭警查獲，警方扣押手機才讓整起事件曝光。

苗栗地院審理時，法官考量黃男已與被害人達成和解，針對視訊偷拍部分，依「以違反本人意願之方法使少年製造性影像罪」判3年10月。連同引誘使少年拍攝製造性影像罪，判1年8月、引誘使少年被拍攝性影像罪，判2年，應執行4年8月，案件上訴後，台中高分院駁回上訴，維持原判。

黃男不服再提上訴，最高法院將其中2罪（引誘拍攝及引誘性交拍攝）駁回上訴定讞，但針對「視訊錄影」判處3年10月的部分撤銷，發回台中高分院更審。

更一審審酌，黃男是在少女不知情狀況下偷拍，未施用強暴、脅迫、藥劑或詐術等積極強制手段，客觀上無壓抑或妨害兒少的性隱私意思自由。

更一審認定，黃男犯行不構成「以違反本人意願之方法」的加重要件，將原審此部分判決撤銷，改依修正前兒少性剝削防制條例的「拍攝少年性影像罪」論處，刑度由原本的3年10月大幅減輕，改判1年6月，仍可上訴。

苗栗縣黃姓男子涉偷拍少女裸照、錄製性行為影片，更一審近日審結。示意圖／ingimage
苗栗縣黃姓男子涉偷拍少女裸照、錄製性行為影片，更一審近日審結。示意圖／ingimage

苗栗 偷拍 裸照

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