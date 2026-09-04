火車上伸手摸陌生女子大腿辯稱誤把大腿當外套 中年男子遭起訴

嘉義60歲賴姓男子涉嫌在台鐵區間車上，趁鄰座女子不注意，伸手觸摸對方右大腿內、外側，女子下車前即換座位，並於當晚報警提告。男子警詢時坦承碰觸女子大腿，卻辯稱當時外套掛左手，可能誤把女子大腿當成外套。嘉義地檢署認為說法與一般生活經驗不符，偵結依違反性騷擾防治法起訴。

起訴書指出，60歲賴男與被害女子不相識，1月10日晚間7時18分，搭台鐵3238次區間車，行經嘉市東區嘉北車站至民雄車站間，坐在女子左側。賴男趁女子不及抗拒，以外套遮掩，伸手觸摸女子右大腿外側及內側，涉犯性騷擾。女子在列車抵達民雄車站後立即起身換座位，晚報警處理。警方調查後報請嘉檢偵辦，檢方調閱案發列車監視器畫面。

賴男坦承曾碰到女子大腿，但否認有性騷擾犯意，辯稱當時將外套掛在左手，手部碰到女子大腿，「可能是誤將告訴人大腿當成我的外套」，並稱自己不知道碰到的是女子大腿。檢方檢視監視器畫面及截圖後認定，賴男案發時確與女子相鄰而坐，兩人距離甚近；女子在抵達下一站民雄車站時隨即換座位，與其案發後立即報警的反應相互呼應。

檢方認為，女子與賴男素不相識，雙方也無仇怨，沒有無端誣陷對方的理由；若賴男沒有對女子實施相關行為，女子也沒有必要在尚未抵達自己原定下車站前突然換座位，因此認定女子指訴具有可信性。賴男所稱「誤把大腿當外套」，檢方認為人體大腿與外套在材質及觸感上差異明顯，依生活經驗，並無混淆誤認的可能，認定是事後卸責之詞，不予採信。

檢方認定，女性大腿並非一般正常社交禮儀下可任由陌生人隨意撫摸的部位，賴男與女子素不相識，未經同意觸摸女子大腿，足以造成對方嫌惡及不舒服感受，已破壞女子與性有關的寧靜、不受干擾的平和狀態，符合性騷擾防治法第25條第1項規定。