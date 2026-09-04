新北國中狼師告白不成 伸舌強吻女學生遭判4年

新北市某國中一名陳姓表演藝術老師，去年6月間，將一名國二女學生藉口拿飲料騙至表演藝術教室，趁2人一對一時告白，問女學生能否接受師生戀？卻在女學生明確以「年齡差太大」拒絕後，將女學生逼迫到牆角監視器死角處強吻，還硬是將舌頭伸入對方口中「喇記」。新北地方法院依對未滿14歲女子強制猥褻罪，判處陳男4年徒刑。可上訴。

被害女學生供稱，案發當日學校午休時，陳男先用Instagram叫自己去辦公室拿飲料，再去表演藝術教室等他。陳男到教室後，一邊教被害人拉筋，一邊問女方能否接受師生戀，女學生回答「不行」，因為年齡差太大無法接受，陳男一邊說「那我跟妳真的沒有緣分」，一邊卻從門後方監視器拍不到的牆角強吻女學生。

當下女學生雖然心中相當害怕，但表面故作鎮定，沒有抗拒或推開陳男，是因為害怕若斷然拒絕可能無法離開教室。事後，陳男還要求女學生不要說出去，後來以Instagram閱後即焚功能詢問女方「想好了嗎？還是要當朋友」，女學生當下僅回覆「當朋友就好」，但事後一想到此事就覺得噁心，也不想再跟陳男有任何接觸。

女學生自述，自己一走出表演教室後就開始哭，回到教室也一直哭，並在當天下午將此事告知班上2名同學，案發後2週曾向母親提及被陳男告白，但未提遭強吻一事，最後是在學校聽輔導講座，在上述2位同學鼓勵下去向輔導老師反映此事。

陳男到案後，辯稱雙方是兩情相悅，自己當下並未違反女學生意願，甚至以為女方年約14、15歲，不知未滿14歲，且女學生案發後約3個月始向校方反映此事，期間仍持續以社群軟體Instagram與自己聯繫、聊天，反應與遭強制猥褻的被害人不符。

合議庭認為，陳男身為被害人班級的表演藝術老師，明確得知女學生為國二，加上女學生事後心中排斥此事，原本不欲再提，事後仍要繼續上陳男的表演藝術課程，才與陳男保持聯繫，最後才在同學支持下選擇說出來，因此未採信陳男辯詞依法判刑。