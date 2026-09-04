偷登入前妻臉書傳性愛錄音給她現任男友 高雄女遭判刑

高雄一名曾姓女子與同婚妻子離婚後，竟擅自登入前妻的臉書帳號，不僅把性愛錄音傳給前妻的現任男友，還以前妻帳號傳訊「再找我麻煩下一條就是殺人未遂」威脅，前妻因此嚇得報警提告，高雄地方法院審理後，考量曾女自白認罪，依無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處有期徒刑2月。

判決指出，曾姓女子與被害女子原為同性婚姻配偶關係，兩人離異後，曾女明知未獲授權，卻仍在去年4月9日於住處利用先前得知前妻臉書帳號密碼的機會，用手機擅自登入前妻名下的2個臉書帳號。

曾女登入後，先以前妻的臉書帳號私訊前妻現任男友，傳送一段總長14多分鐘的性愛錄音檔，隨後曾女又以另個帳號私訊前妻，連發多條訊息及圖片，甚至放話「再找我麻煩下一條就是殺人未遂」，更在前妻臉書公開留言「我現在要出發去警局了妳再不出來面對那就去裡面蹲吧」。

前妻發現帳號遭非法登入且被亂傳訊息後，氣得向小港警方報案提告，曾女原本矢口否認犯行，辯稱對方知道她有帳號密碼，甚至曾請她幫忙找回密碼，但檢察官比對對話紀錄，認定前妻顯然事先不知情，且訊息內容並非前妻所願見，依法提起公訴。

不過檢方針對曾女涉嫌散布性影像與妨害秘密部分，檢方勘驗錄音檔發現僅有單方呻吟喘氣聲、無具體性交畫面，且曾女僅傳給前妻的現任男友特定一人，不符散布於公眾要件，此部分未另宣告不起訴。

法官認定，曾女無故輸入他人帳號密碼入侵電腦設備，並私訊、留言增加電磁紀錄，考量其自白認罪且犯罪手段等一切情狀，判處有期徒刑2月，得易科罰金。全案仍可上訴。