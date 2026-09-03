教客戶溝通「大聊保險套」⋯渣打前副總裁遭控性騷 百萬年薪飛了

渣打銀行前資深副總裁家豪（化名）在一次員工教育訓練課程中，為了演繹客戶溝通技巧，播放有關販賣保險套的示範影片，事後遭4名學員檢舉性騷擾成立，丟失飯碗。他不滿控訴遭違法解僱，憤而提告；案經台北地院審理，不僅認定家豪行為構成性騷，更痛批他「下流當有趣」，且公司無論在調查、解僱程序上均合法，一審判家豪敗訴。

家豪主張，他從去年2月17日起在渣打銀行擔任資深副總裁，月領30.2萬元、年薪312萬元。同年11月20日，他卻被控性騷，且遭以調查程序中滅證、造假為由不法解僱，憤而提起民事訴訟，請求法院確認僱傭關係存在，要求公司持續給薪。

對此，渣打銀行還原性騷案始末。公司指出，該案發生於一次客戶溝通技巧課程實例演練，家豪曾主導拍攝並播放關於販售保險套的示範影片，然而影片卻出現「保險套」、「高潮」等具性意味、性暗示的內容，且與訓練主軸無關。

公司表示，課後有4名學員匿名檢舉，相關單位也隨即展開調查。沒想到，家豪未配合調查，竟提交經過刪減的影像，包括移除自身談及「這個保險套行業，真的是非常好」，或嫌棄某牌保險套「不便宜」等言論，相關滅證行為已違反公司內規。

查閱事發影像，北院審理認為，影片內容雖是討論保險套的製造、行銷，但保險套屬於性交時的避孕用品，影像中卻也摻雜「有人喜歡常規的，有人喜歡超薄，有人喜歡那種螢光的」等敘述，刻意詳述保險套的型態，具相當程度的性意味。

北院審酌，家豪未說明此保險套話題與該課程有何關聯性、必要性可言，顯見他只是在「開黃腔」，將「下流當作有趣」，屬於性騷擾無誤。加上家豪身處高位、坐領高薪，本應以身作則，卻仍在課堂中開黃腔、敗壞風俗，使學員感到不適，營造冒犯性的工作環境。

北院也指出 ，家豪在公司第一次調查時提出刪減版影像，直至第二次調查才提交完整版影片，且刪除內容都是與保險套有關的對話，可見他是為了粉飾太平、規避責任，已明確違反公司明定「提供完整、真實陳述」的調查準則。

北院認定，且公司調查時均有通知家豪參與，也有給予家豪陳述意見的機會，經釐清、評估後進而決定懲戒解僱，程序並無違法，一審判資方勝訴。仍可上訴。