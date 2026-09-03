快訊

演活「倩女幽魂」姥姥！香港資深藝人劉兆銘94歲離世 晚年病痛纏身輪椅代步

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

選將你捌無？政壇MBTI點名簿 31位百里侯候選人「人格名片」公開

聽新聞
0:00 / 0:00

「妳肉肉的…」男看護勾頸女護理師還掐捏身體 判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

王姓男看護去年1月13日下午1時許在奇美醫院病房內，趁女護理師為病患量血壓不及反應及抗拒時，勾搭她的頸部，還掐捏其左側上身，稱「妳肉肉的，很扎實是不是有在運動」而挨告，王坦承犯行，台南地院認他犯性騷擾罪處拘役20日。

王因違反性騷擾防治法案件，前經檢察官為不起訴處分，經台南高分檢發回續行偵查。南檢偵查終結，向地院聲請簡易判決。

檢方起訴，王於去年1月13日下午1時許，在奇美醫院病房內，趁護理師為病患量血壓不及反應及抗拒時，勾搭女方頸部，嗣掐捏其左側手臂、背部，還向她稱「你肉肉的，很扎實是不是有在運動」等語，令女方感到不舒服而提告。

王於偵訊時坦承不諱，與證人即護理師及其同事於偵查中具結證述相符，檢方認王自白與事實相符，事證明確。

檢方認為，王所為犯性騷擾罪嫌，他趁機徒手勾搭女方頸部、掐捏左側上身行為，出於同一犯意，於密切接近時間、地點所為，侵害同一法益，應論以接續犯。　　

台南地院審酌，王未能尊重女方身體權，而對女方性騷擾，自有可責，惟念他終能坦承犯行態度等一切情狀，認他犯性騷擾罪處拘役20日，可易科罰金。

王男趁女護理師為病患量血壓不及反應及抗拒時，勾搭她的頸部，還掐捏其左側上身，稱「你肉肉的，很扎實是不是有在運動」而挨告，法官認他犯性騷擾罪處拘役20日。聯合報系資料照
王男趁女護理師為病患量血壓不及反應及抗拒時，勾搭她的頸部，還掐捏其左側上身，稱「你肉肉的，很扎實是不是有在運動」而挨告，法官認他犯性騷擾罪處拘役20日。聯合報系資料照

護理師 看護 身體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

女按摩師家境好竟遭覬覦…台中惡煞下藥輪流凌虐拍裸片 檢起訴3人

偷拍裸照傳給別人看…事後稱已刪除 女移工被判徒刑8月

莽父狂搖出生5月親生兒 致腦、視網膜出血還落跑遭訴

偽造疾管署長羅一鈞簽名 「喬」台大病房詐財判刑5月

相關新聞

意圖性侵老婦人！被喝斥「我比你媽還大」仍不罷手…犯強制性交罪判刑4年10月

50歲余姓男子74歲老婦人送建廟收據來他家時，意圖不軌。婦人對余說，都可以做他媽媽了，不能對她不禮貌，但余仍強行脫去她的褲子，並因無勃起指侵得逞，但余男否認犯行。法官依里長證述，余曾請他調解等事證，認定余犯強制性交罪，判刑4年10月。

「妳肉肉的…」男看護勾頸女護理師還掐捏身體 判拘役

王姓男看護去年1月13日下午1時許在奇美醫院病房內，趁女護理師為病患量血壓不及反應及抗拒時，勾搭她的頸部，還掐捏其左側上身，稱「妳肉肉的，很扎實是不是有在運動」而挨告，王坦承犯行，台南地院認他犯性騷擾罪處拘役20日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。