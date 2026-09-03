「妳肉肉的…」男看護勾頸女護理師還掐捏身體 判拘役

王姓男看護去年1月13日下午1時許在奇美醫院病房內，趁女護理師為病患量血壓不及反應及抗拒時，勾搭她的頸部，還掐捏其左側上身，稱「妳肉肉的，很扎實是不是有在運動」而挨告，王坦承犯行，台南地院認他犯性騷擾罪處拘役20日。

王因違反性騷擾防治法案件，前經檢察官為不起訴處分，經台南高分檢發回續行偵查。南檢偵查終結，向地院聲請簡易判決。

檢方起訴，王於去年1月13日下午1時許，在奇美醫院病房內，趁護理師為病患量血壓不及反應及抗拒時，勾搭女方頸部，嗣掐捏其左側手臂、背部，還向她稱「你肉肉的，很扎實是不是有在運動」等語，令女方感到不舒服而提告。

王於偵訊時坦承不諱，與證人即護理師及其同事於偵查中具結證述相符，檢方認王自白與事實相符，事證明確。

檢方認為，王所為犯性騷擾罪嫌，他趁機徒手勾搭女方頸部、掐捏左側上身行為，出於同一犯意，於密切接近時間、地點所為，侵害同一法益，應論以接續犯。

台南地院審酌，王未能尊重女方身體權，而對女方性騷擾，自有可責，惟念他終能坦承犯行態度等一切情狀，認他犯性騷擾罪處拘役20日，可易科罰金。