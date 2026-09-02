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無業男流竄北市鎖定正妹偷拍裙底 3000多女受害撈1006萬元重判12年半

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

台北35歲廖姓男子鎖定外型出眾的上班族、未成年高中生，趁女方不注意時利用運動攝影機偷拍裙底影像，分類後放上社群販售，每段影片得手400至千元不等，檢警粗估5年來至少逾3000女受害，高雄地院審理後，重判廖男12年半，犯罪所得1006萬5598元沒收。

檢警調查，廖男目前無業，居住於台北市士林區，2018年起，陸續在台北市犯案，利用Gopro運動攝影機，鎖定穿著短裙的貌美女子偷拍，被害女子身分從上班族到未成年的高中、國中生都有。

廖男再將竊錄到的畫面依身分、地點等資料「分類」整理，隨後放上自創的Telegram社群「台湾のパンチラOfficial」販售，每段影片約400元至千元不等，還要同好加入會員，並依據會員等級不同，可以觀賞的裙底風光、影像也有不同，且為了吸引特殊癖好的顧客上門，每段影片還會先拍下「正面照」作為驗證。

因廖男社群的網友發現有許多販售影像為未成年少女，截圖後向高雄檢警報案，高雄地檢署獲報，指揮高雄市刑大科偵隊偵辦，日前鎖定廖男住處後前往搜索，查扣電腦二組、手機二支、Gopro攝影機二台、隨身硬碟四台等物，並拘提廖男到案。

檢警清查廖男硬碟檔案，發現他作案5年來，已累積數千段影像及照片，根據資料夾數量，粗估受害女子至少3000多人，但許多人因難以掌握身分，無法協助伸張正義。

高雄地方法院審理時，廖男坦承犯行，並與部分被害女學生達成調解賠償；但法官認為，數位影像具有高度複製與永久散布性，對被害人造成難以回復的持續性傷害，且廖男經營規模龐大、商業化運作成熟，絕非一時失慮，犯罪情節極為重大。

合議庭認定廖男犯下拍攝、販賣兒少性影像及販賣他人遭竊錄性影像等罪，總計成立308罪，合併執行徒刑12年6個月，犯罪所得1006萬5598元沒收。

廖姓男子偷拍3000多名女生裙底，被重判12年半。示意圖／ingimage
廖姓男子偷拍3000多名女生裙底，被重判12年半。示意圖／ingimage

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