女按摩師家境好竟遭覬覦…台中惡煞下藥輪流凌虐拍裸片 檢起訴3人

台中市王姓男子曾接受一名女按摩師服務，因女按摩師被王認定家境不錯，心生歹念，夥同女友等人設局，將女子誘騙至汽車旅館下藥迷昏。王等人不僅趁機洗劫現金，還對全裸被害人施暴、以菸蒂燙傷，甚至以情趣用品強制性交，拍下性影像，以此要挾女子親友，得手2萬元。台中地檢署偵結，依加重強制性交、強盜等重罪將涉案張女等3人起訴。

檢警調查，綽號「肉包」的王姓男子（另案通緝）曾接受一名女按摩師的服務，認女子家境不錯而心生歹念，去年5月1日晚間，以「預約按摩」為由，將該名女按摩師，誘騙至大雅區一處汽車旅館內。待女子抵達後，王男將不明藥物摻入咖啡中騙女子喝下，導致女子師意識逐漸模糊，陷入無法抗拒的狀態。

王男見狀，先從女子皮包內逕自取走1000元現金，再通知張姓女友（24歲）、王男（22歲、張女表弟）、林女（30歲）及另名張女（林女女友、另案通緝）到場。

張女、林女一進門，見女按摩師全身赤裸倒在床上，直接上前輪流徒手痛毆女子，王男還用菸蒂殘忍觸燙女子的左大腿。

為了進一步勒索，林女先持酒瓶揮舞威脅交出金錢，張女則拿起手機拍下女按摩師的全裸影片，還隨機將性影像，傳送給女子臉書的一名好友。

張女等人在施暴過程中，手段越發殘忍，張女一手抓著被害人頭髮、一手持手機錄影，由王男強壓被害人雙手，將房內的情趣用品，硬生生插入被害人下體內，還把過程拍攝下來。

張女再用被害人的手機，撥打給通訊錄內的親友，恐嚇「她被抓到睡人家老公，在我們手上，要拿錢，報警對大家名聲都不好」等語。

被害人親友聽聞後，心生畏懼，帶著2萬元現金，趕赴大雅區某超商旁交款，王男等人事後朋分贓款花用。

被害人報案後，檢警在今年初搜索大里、霧峰等地，查獲張女等3人，扣得涉案手機等證據。

台中地檢署近日偵結，認定張女、王男、林女等3人，涉犯二人以上共同以藥劑、對被害人為照相、錄影及散布該影像的加重強制性交罪、強盜罪及恐嚇取財罪，犯行重大，依法提起公訴，建請法院，審酌其刪除手機證據等犯後態度，量處適當之刑。