KTV包廂硬上還自拍！淫狼摀嘴嗆「不要叫」 瞎辯合意遭判賠90萬

台中市賴姓男子前年4月於KTV包廂，尾隨一名傳播妹進入廁所強制性交。他不顧女方推拒，強脫衣物從背後硬上，更拿手機錄影自拍，見女子無力反抗，還嗆聲「不要叫、不要叫、不要叫」伸手摀住其嘴巴。此案偵審時，賴男否認涉案，辯稱合意交歡，台中高分院近日審結，駁回上訴，判賴要賠90萬元確定。

判決指出，2024年4月21日凌晨5時許，賴男與一名傳播小姐、潘姓、林姓等多名友人，前往台中市西屯區河南路三段的一間KTV續攤。賴男見傳播妹前往廁所，趁機將她拉入反鎖，不顧女子伸手推拒，強行褪去其安全褲與內褲，從背後強壓在洗手台上性侵得逞，過程中，賴男一手摀住女子嘴巴防止呼救，另一手還拿出手機錄影。

包廂外友人一度察覺有異敲門詢問，賴男還冷靜回應「等等就出來」掩飾犯行，女子因此身心重創，癱軟在友人家門口痛哭並報案。

經醫院診斷，女子因遭性侵引發創傷後壓力症候群，不僅產生解離防衛狀態、畏懼與男性接觸，更出現睡眠障礙與自傷念頭，歷經高達22次心理諮商，生活與工作大受打擊。

刑事部分，賴男已被依錄影強制性交罪判處有期徒刑7年6月。

民事求償部分，一審法官痛批賴男無視被害人意願，還以女子事後為了生計勉強工作、曾與友人出遊等理由，刻意營造女子未受創傷的假象，企圖以「完美被害人」迷思卸責。

法官審酌雙方身分地位及侵害程度，判賴男應賠償精神慰撫金90萬元。

賴男不服提起上訴，堅稱雙方是合意發生關係，強調女子當下並未激烈反抗，且身體有配合律動，主張求償金額過高，請求法官駁回訴求。

台中高分院近日審結，經勘驗影片發現，畫面清楚錄下賴男反覆要求女子「不要叫」，還有伸手摀嘴動作。

法官強調，女子未強烈反抗是因恐懼，導致「僵化型防衛」，性行為必需建立在明確同意下，不得以半推半就作為脫罪藉口，認定一審判賠90萬相當妥適，駁回賴男上訴，全案確定。