偷拍裸照傳給別人看…事後稱已刪除 女移工被判徒刑8月

一對越南籍移工分手後仍往來，今年4月女移工到男移工的住處，持手機從房間內化妝鏡拍男移工的裸露上半身和臀部後方照片共3張，兩天後私自傳給越南籍翻譯員觀看。彰化地方法院審結，依犯無故攝錄他人性影像等兩罪，判處女移工應執行有期徒刑8月。可上訴。

彰檢偵查，這對越南籍移工曾在越南登記結婚，來台後也曾同居，因家暴結束婚姻但仍往來，今年4月間女移工到男移工的住處，乘他洗完澡全身赤裸時，持手機對準房間內化妝鏡拍攝男移工裸露上半身及臀部後方的照片共3張。

兩天後女移工私自把男移工裸照LINE給越南籍翻譯員，翻譯員撥打LINE電話給男移工，並傳送3張性影像給他看，男移工隨即報警。女移工在警詢時稱「影像刪除很久了」。

彰化地院審酌，女移工未思尊重他人性隱私而犯案，欠缺法治觀念，所為實有不該，然犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡她自述的智識程度、職業、家庭經濟狀況等一切情狀，依犯未經他人同意，無故攝錄他人性影像罪、某經他人同意，無故以他法供人觀覽的攝影錄之性影像罪，兩罪，判處應執行有期徒刑8月。