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「拆監視器痕跡」是油漆剝落…愛爾麗偷拍案逆轉 高市衛生局：據實記錄
愛爾麗高雄博愛店今年5月遭衛生局查出觀察室疑有監視器拆除痕跡，橋檢調查3個多月，認定痕跡為油漆剝落，以查無犯罪嫌疑簽結；愛爾麗集團將提告聲請國賠。衛生局今天回應，當時稽查紀錄均依現場所見，並有照片佐證，依法移送檢方，尊重簽結結果，但查無犯罪不代表紀錄虛偽，將配合司法調查。
愛爾麗集團爆發針孔偷拍疑雲，高雄博愛店也遭捲入，高市衛生局當時稽查發現2樓觀察室天花板疑有錄影設備拆除痕跡，報請檢方偵辦。
橋頭地檢署歷經3個多月調查，認定所謂拆除痕跡實為油漆剝落，現場並未裝設監視器，也無消費者提告，查無犯罪事證，上月已簽結；據了解，愛爾麗不滿衛生局「先射箭再畫靶」，將對當天稽查人員提告偽造文書等罪，並聲請國賠。
高市衛生局澄清，當時因愛爾麗集團爆發偷拍疑雲，稽查人員到高雄兩家分店突擊檢查，現場確實看到多處裝有監視器，觀察室也出現「疑似拆除錄影設備的痕跡」，依現場所見記錄，並有照片、圖面佐證。
由於公務員執勤時發現可能涉及犯罪依法就有告發義務，因此才移送檢方調查，並非直接認定診所有偷拍。
衛生局表示，尊重檢方最後查無犯罪事證簽結，但檢方沒有認定犯罪，不代表當初稽查紀錄就是造假，也不能否定診所內確實有多處裝設監視器，如今愛爾麗對稽查人員提告，將把當時照片、圖面及完整紀錄交給司法機關釐清。
至於先前要求診所退費，是因查到超收費用及自行增設收費項目，和偷拍、針孔或監視器爭議是兩回事，不因檢方簽結受影響。
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