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海軍少校幫看房間「有沒有蟑螂」 性侵部隊女下屬判3年4月確定

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

海軍前羅姓少校監察官偕同部路隊女下屬到宜蘭出差，投宿當地飯店參加調酒活動，以察看房內有無蟑螂為由進入女下屬的房間，趁對方酒醉時性侵，最高法院審理，依乘機性交罪判羅有期徒刑3年4月確定。

2024年5月，羅與被害人執行部隊任務、晚上投宿蘇澳某飯店，參加調酒活動後，羅進入被害人房間，見對方酒醉不能抗拒，撫摸她的胸部、親吻她的下體並發生性行為，被害人隔天醒來察覺有異報警，羅被訴。

被害人指控，與羅喝酒時提到她房間浴室有蟑螂，羅以幫忙察看有無打掃乾淨為藉口進入房內，她沒有拒絕羅的好意，因受酒精影響意識模糊，清醒時發現遭到性侵；第2天她傳送訊息給羅「學長你昨天侵犯我了」，羅回「對不起，能否約個時間談談」等。

羅供稱，雙方確有擁吻，但被害人同意，否認乘機性交犯行，但未獲法官採信，一審法院認為，羅正值青壯，官拜少校、官階高於被害人，竟為滿足性慾，罔顧女方在職場上的信任，造成被害人精神上難以磨滅的傷害及陰影，考量他犯後無具體悔意，目前已離開軍職，依乘機性交罪判刑3年4月。

羅上訴，二審台灣高等法院維持原判決，羅再上訴三審，最高法院認為，二審判決無違誤又駁回，羅判刑3年4月確定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海軍羅姓少校監察官偕同部路隊女同事到宜蘭出差，投宿當地飯店參加調酒活動後，以察看房內有無蟑螂為由，進入女同事房間，趁對方酒醉時性侵。示意圖／Ingimage
海軍羅姓少校監察官偕同部路隊女同事到宜蘭出差，投宿當地飯店參加調酒活動後，以察看房內有無蟑螂為由，進入女同事房間，趁對方酒醉時性侵。示意圖／Ingimage

性侵 蟑螂 下屬

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