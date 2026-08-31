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高雄「純」養生館雨天嫖客絡繹不絕 警查獲5對性交易、1女熟面孔
高市鳳山區一間門口寫著「純」字的養生館暗藏春色，以長髮爆乳妹宣傳照吸客，店內多數是40餘歲女服務生，這幾天高雄大雨，嫖客仍絡繹不絕，警方28日晚間持搜索票當場查獲越南和大陸籍5名女服務生和嫖客性交易，其中1女上月曾被抓。
鳳山警分局指出，日前接獲民眾陳情，指位於瑞隆東路一間SPA養生館，玻璃門上貼著醒目的「純」字，但卻「掛羊頭賣狗肉」暗藏色情交易。
警方接獲檢舉後展開蒐證，發現該間養生館以長髮、皮膚白皙的爆乳妹宣傳照吸客，但店內多數為40餘歲的女服務生，疑似服務技巧好，即使高雄市連日大雨，嫖客仍陸續上門絡繹不絕。
警方蒐證屬實，新甲所會同行政組於28日晚間8時25分許持搜索票進入養生館搜索，當場查獲越南籍和大陸籍等5名女服務生分別和梁姓（44歲）等5名嫖客從事性交易，現場查扣保險套、潤滑液等相關證物。
其中陸籍王姓女服務生（42歲）7月底在另一間養生館遭警方查獲，沒想到相隔1個月，在警方掃黃行動又被逮。警方查緝時，1名不知情男客正要上門尋歡，敗興而返，另有4名女服務生在店內候客。
警方查出5對男女涉嫌以每節90分鐘、1500元至2000元不等代價從事性交易；警詢後，將媒介的櫃台人員張姓男子（66歲）依妨害風化罪嫌移送高雄地檢署偵辦；另現場客人與服務人員共計15人則依違反社會秩序維護法移送裁處。
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