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緩刑期內又伸魔爪！宜蘭智障男搭公車猥褻小四男童摸下體 判1年7月

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭一名身心障礙王姓男子去年搭乘客運時，見國小四年級男童獨自上車，竟坐到其身旁假意聊天，隨後不顧男童拿書包阻擋抗拒，強摸對方大腿及胯下隱私部位，甚至還脫下外套遮擋，試圖讓男童摸其下體。宜蘭地院審結，依加重強制猥褻罪判處王男1年7月，刑滿後須施以監護2年。

判決指出，王男於去年2月24日下午4時許，在羅東轉運站搭乘往三星方向的客運，途中一名男童上車後，王男隨即坐到男童身旁攀談，得知對方未滿12歲、就讀小學四年級。

不料王男竟萌生猥褻犯意，拉扯男童至對側座位，無視男童以手及書包極力阻擋，強行伸手撫摸男童大腿、胯下並十指緊扣，更脫下外套蓋住下體試圖誘使男童觸摸，直到男童提前離開座位準備下車才收手。男童隨後在母親陪同下報警究辦。

法官審理時，王男對犯行坦承不諱，經醫院精神鑑定，王男全量表智商僅46分，屬於中度智能障礙，心智年齡約6至9歲，案發時因心智缺陷致辨識行為違法能力顯著降低，法官依法予以減輕其刑。

不過，鑑定報告也指出王男在先前保護管束緩刑期內再度犯案，且「靜態因素再犯風險」評估達高度風險，考量其自我情緒覺察與欲望調控能力不良，若未妥善輔導，具再犯及危害公共安全之虞。

合議庭審酌王男已有同類前科，僅為滿足私欲便對素不相識的兒童伸出魔爪，嚴重破壞社會治安並造成被害人心理陰影，最終判處1年7月有期徒刑，另為達到防衛社會目的，令其於刑期執行完畢後，進到相關處所以適當方式監護2年，矯正行為。全案仍可上訴。

王姓男子搭乘客運時見國小四年級男童獨自上車，竟坐到其身旁假意聊天，強摸對方大腿及胯下隱私部位，甚至還脫下外套遮擋，試圖讓男童摸其下體，遭法院依加重強制猥褻罪判處1年7月，刑滿後須施以監護2年。聯合報系資料照
王姓男子搭乘客運時見國小四年級男童獨自上車，竟坐到其身旁假意聊天，強摸對方大腿及胯下隱私部位，甚至還脫下外套遮擋，試圖讓男童摸其下體，遭法院依加重強制猥褻罪判處1年7月，刑滿後須施以監護2年。聯合報系資料照

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