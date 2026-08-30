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狼父獸行！逼繼女穿情趣內衣性侵 少女強忍蒐證 二審改重判8年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名男子前年8月起多次性侵未成年繼女，甚至嗆聲「妳快點幫我用」逼迫口交，少女長期恐懼，最終強忍受害蒐集含精保險套求救報案。男子辯稱女方自願，一審僅依1次犯行判刑4年6月、其餘無罪；台中高分院近日審理，撤銷無罪部分，依成年人故意對少年犯強制性交等3罪，重判應執行有期徒刑8年。

判決指出，2024年8月暑假期間，男子在台中市豐原區住處，強壓少女頭部逼迫口交。同年9月，男子再度以按摩棒及生殖器性侵得逞，更要求穿著裸露的情趣內衣，因少女曾遭打罵不敢抵抗。

2025年3月23日晚間9時許，男子三度伸出魔爪，掐脖壓制進行性侵。少女為蒐集證據決定隱忍，待男子射精於保險套後，成功保全證物並向生父求救。

男子的暴行造成少女頸部及大腿抓傷，更導致其長期罹患創傷症候群，檢警獲報後前往住處搜索，查扣電動按摩棒等證物，將男子依成年人故意對少年犯強制性交罪嫌起訴。

台中地院審酌，男子身為繼父罔顧倫常且否認犯行，就口交部分，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判刑4年6月。但後兩次犯行，法官認為僅有單一指述，且為取證而發生性關係有違常理，判決無罪。

檢方與男子皆提起上訴，男子堅稱雙方是合意性交；檢方則痛批男子卸責，造成少女身心受創，且一審忽略扣案按摩棒及少女傷勢等客觀事證，主張撤銷無罪判決並重判。

台中高分院審認，一審忽略客觀事證，少女為揭發惡行蒐證不能視為自願，撤銷原無罪判決，痛批男子嚴重妨礙少女身心發展，依成年人故意對少年犯強制性交三罪，合併應執行有期徒刑8年，全案尚未確定。

台中市一名男子性侵未成年繼女，繼女蒐證後提告，台中高分院近日審結。示意圖／Ingimage
台中市一名男子性侵未成年繼女，繼女蒐證後提告，台中高分院近日審結。示意圖／Ingimage

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