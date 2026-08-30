摸女友胸部一下...台南工程師遭分手挨告性騷擾判拘役30天 再賠5萬元

碩士畢業的李姓工程師在女友住處觸摸女友胸部一下，女友怒告性騷擾、強制猥褻罪，二人也因此分手，檢方認定不構成強制猥褻，依違反性騷擾防治法提起公訴；台南地院將李依性騷擾罪判處拘役30天，女子再提出侵權行為損害賠償訴訟，法院判李要賠5萬元。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，李姓男子去年7月初傍晚近6時在女友台南市善化區住處，明知女友不熱衷性方面相關事物，仍趁女友不注意、不及抗拒之際，以右手觸摸女友胸部一下，讓女友感受到性別冒犯嫌惡感，報警提告，並提出屋內監視器錄影畫面為證。

檢方偵訊時，李承認犯行，依違反性騷擾防治法提起公訴，聲請簡易判決處刑，另女方雖同時提告強制猥褻罪，但檢察官認定構成要件不該當；法院認定李犯行明確，李與被害人為前男女朋友關係，卻未能尊重女友身體權而有性騷擾行為，判處拘役30天。

女子再提出刑事附帶民事訴訟請求損害賠償訴訟，台南地院新市簡易庭指出，依刑事判決，李的犯行堪以認定，李故意不法侵害女子基於人格尊嚴所延伸性自主權，即所謂貞操權，可認女子精神上受有相當痛苦，請求賠償其非財產上損害，自屬有據。

法院審酌，李沒有前科、碩士畢業、職業為工程師，考量雙方學經歷、身分、地位、經濟能力，女子因李的加害行為致其人格法益受影響等，認請求5萬元範圍內賠償，為有理由，應予准許；逾此部分請求，則屬過高，訴訟費用由李負擔六分之一，其餘由女子負擔。