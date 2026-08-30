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基隆外木山救生員志工摸醉女私密處 測謊沒過乘機猥褻重判1年6月

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市外木山海灘范姓救生員志工被控在去年7月時，在海灘救生員休息室趁一名女子酒醉不能反抗之際，以手撫摸被害女子臀部、大腿等私密處猥褻，范男矢口否認，堅稱只是把快掉下來的她扶上去。法官依監視器畫面、證人證詞及測謊結果，認定范男猥褻，依乘機猥褻罪判他有期徒刑1年6月。

基隆地院判決書指出，被害A女指控，她與朋友在外木山沙灘飲酒，因飲酒過多、不勝酒力，經范男及她友人共同將她自沙灘攙扶至休息室內，她即躺臥於一進門左側之下鋪床上休息。

被害女子說，范男趁她友人外出幫她拿取物品之際，又再次獨自進入房間，因她當時背對他，先感覺他坐至她床邊，之後即感覺他以手隔著她所穿褲子觸摸她下體好幾次，她感覺不舒服，立刻抓住他的手，竟稱「親一下」，她當場直接拒絕。

范男向法官說，他有與A女的朋友扶她去休息室休息，當時剛扶進休息室的時候，A女有翻來翻去快翻下來，他跟另一個男生把A女往床上推。後來他和該男生離開，他後來有單獨回休息室，當時A女躺在床上休息，他跟A女說，他要離開了，妳休息好一些就離開，他當時有拍A女的肩膀，並沒有拍A女的臀部、大腿等處，也沒說親一下 。

由於雙方各執一詞，法官調閱監視器及查詢相關證人釐清，相關畫面時間點都符合，且經刑事局對范男測謊鑑定結果，范男針對有無摸A女下體？有無在休息室摸A女下體？等問題，均呈不實反應。而A女案發後，隨即打電話予楊姓友人等證人，告知遭觸摸身體一事。法官認為，如非有何突發事件，何以於休息時突然打電話給友人表示想離開？認為證人所言可信。

法官審理指出，A女指述前後一致，並有監視器影像范男再次進入休息室時序與接觸機會，加上多名證人證述、LINE對話紀錄及測謊結果佐證，認為范男涉案明確，但犯後始終否認犯行，迄未與A女達成和解、調解或賠償其所受損害，依乘機猥褻罪判他有期徒刑1年6月。全案可上訴

基隆外木山救生員志工摸醉女私密處，測謊沒過，乘機猥褻判1年6月。圖／基隆市政府提供
基隆外木山救生員志工摸醉女私密處，測謊沒過，乘機猥褻判1年6月。圖／基隆市政府提供

基隆 測謊 猥褻

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