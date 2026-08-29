金錢豹小姐喝掛遇襲…色男3度伸手進裙子 她下體遭「大力觸碰」驚醒

台中蕭姓男子到金錢豹酒店玩樂，凌晨見包廂1名小姐喝醉躺在沙發上不省人事，竟伸鹹豬手進她裙子連摸3次，每次約2秒，女子感覺下體遭「大力觸碰」醒來，遇害後身心受創，蕭犯後否認直到最後一刻才改口認罪，法院直言他行為可惡，依乘機猥褻罪判他7月徒刑，可上訴

檢警調查，蕭男2024年5月11日深夜和朋友到金錢豹酒店消費，眾人在包廂唱歌、喝酒時，凌晨4點多他見1名小姐酒醉躺在沙發上意識不清。

蕭男竟起色心，連續將手伸進對方裙子內撫摸她下體3次，每次持續約2秒，後來女子感覺到下體被大力觸碰驚醒，立刻傳LINE向朋友、酒店幹部告知，女子事後回家仍情緒激動換氣過度送醫，並經醫院通報警方才曝光。

台中地院審理時，女子指證歷歷，也提出赴醫院就診、鑑定，及求救對話紀錄，事後再到身心科治療等證據。

中院指出，蕭男犯後再警詢、偵查中及法院初次準備程序，都矢口否認犯行，直到辯論終結他才具狀坦承，否認期間也無意和被害人調解，最終翻供承認才表達調解意願，但女子拒絕。

中院審酌，蕭男為滿足私慾趁小姐酒醉猥褻，欠缺尊重他人身體自主權觀念，實屬可惡，蕭的辯護人雖請求緩刑，但本案雙方未成立調解，女子受損害未獲填補，若此時宣告緩刑難謂公允，依乘機猥褻罪，判他有期徒刑7月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康