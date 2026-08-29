台東健身房男子偷拍男客洗澡 被抓包判5月緩刑4年

台東一名男子到健身房運動，竟趁男子在隔壁淋浴間洗澡時，拿手機從隔間門下方伸進去偷拍，沒想到對方低頭時發現門縫下竟有一支手機，當場察覺遭偷拍，立即開門查看並報警。案經檢方起訴，法院審理後，依妨害秘密罪判男子有期徒刑5個月，緩刑4年，還要接受保護管束、做60小時義務勞務及接受4場法治教育。

判決書指出，男子去年8月22日下午到台東市一家健身館運動，看到隔壁淋浴間有一名男子正在洗澡，竟起了偷拍念頭，持自己的手機從淋浴間隔間下方門縫拍攝對方洗澡時的畫面。沒想到洗澡男子低頭時，突然看到門縫下方出現手機，發現有人正在偷拍，立即打開淋浴間查看，並找來健身房工作人員協助處理，隨後報警。

警方持法院搜索票前往男子住處搜索，查扣VIVO手機及筆電。男子面對警方、檢方及法院調查，都坦承偷拍犯行。法院審理認為，男子在健身房這類公共場所，仍不能任意偷拍他人洗澡等私密活動，已侵犯被害人的隱私權，而且被害男子事後也因這起事件留下心理陰影。

不過，男子偷拍的影像在案發後已遭刪除，警方還原手機資料後，也沒有找到偷拍影片或照片，加上卷內資料無法確認影像是否能具體辨識出被害男子，因此法院依「罪疑惟輕」原則，作有利男子的認定。

法院考量男子過去沒有犯罪紀錄，犯案後也坦承錯誤、表示悔意，且已遭工作單位記兩大過處分，認為經過這次司法程序應已受到警惕，因此宣告緩刑4年，不必立即入監服刑。

不過，緩刑期間，男子必須接受4年保護管束，並在判決確定後3年內完成60小時義務勞務及4場法治教育。若緩刑期間嚴重違反相關規定，仍可能被撤銷緩刑、執行原本的5個月徒刑。至於犯案使用的VIVO手機，法院認定是偷拍工具，因此宣告沒收。全案仍可上訴。