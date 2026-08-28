檢方查出光澤診所系統性偷拍多年 幹部可隨時看影像

根據台灣新北地方檢察署起訴書，光澤診所集團會在部分分店展店時就規劃設偽裝型監視器，再由配合廠商安裝，且集團高層及資訊幹部等可透過手機、電腦隨時觀覽影像。

新北檢偵辦光澤診所偷拍案，查出光澤集團負責人王朝輝、營運協理陳志敏與資訊主管唐詠傑等民國109年起到115年3月間，在雙北8分店裝偽裝型監視器，竊錄客人更衣或裸露胸部、下半身影像，超過300人受害，其中含4名未成年。

檢方今天依違反兒童及少年性剝削防制條例、個人資料保護法等起訴集團幹部員工、廠商等9人。王朝輝案發後出境，已發布通緝。

根據起訴書，王朝輝96年開設光澤診所板橋中山店後，指示員工在診間裝偽裝型監視器，111年進行弱電設備裝修工程時，王朝輝要求陳志敏、唐詠傑依原規劃採購監視器，由唐詠傑指示江姓資訊部員工規劃。江姓男子取得空間平面圖後，標註要安裝偽裝型監視器位置，經陳志敏確認，再聯繫張姓監視器廠商兄弟採購、施工。

檢方查出監視器安裝後，王朝輝、陳志敏、唐詠傑及江姓男子可從手機App或電腦平台遠端登入，隨時觀覽或調閱監視器影像。王朝輝之後決議開設其他分店的展店會議中，指示陳志敏等循這前例，配置與採購偽裝型監視器。

張姓兄弟於偵訊中坦承，光澤集團交付標好監視器位置平面圖後，他們再按圖施工，會在室外面對大門處及室內公共空間裝設一般型監視器，其餘診間、諮詢室與美容室等裝設偽裝型監視器。

檢方認為陳志敏、唐詠傑等長期系統性、無差別窺視並攝錄消費者裸露性影像，形跡敗露後未考慮對消費者道歉、說明，還指揮員工全台大滅證，更欺瞞警方稱監視器早在數年前卸除，誤導偵查。

唐詠傑在稽查過程甚至傳訊同事，嘲諷警方不會用雲端，還稱「好期待收押禁見，就可以輕鬆幾天了」，毫無悔意，求處陳志敏有期徒刑16年以上，唐詠傑有期徒刑14年以上。2人目前遭羈押禁見，預計最快下週移審法院。