快訊

中職／林澤彬再見暴傳 兄弟「農曆7月」破7成勝率登頂王座

聽新聞
0:00 / 0:00

檢方查出光澤診所系統性偷拍多年 幹部可隨時看影像

中央社／ 新北28日電

根據台灣新北地方檢察署起訴書，光澤診所集團會在部分分店展店時就規劃設偽裝型監視器，再由配合廠商安裝，且集團高層及資訊幹部等可透過手機、電腦隨時觀覽影像。

新北檢偵辦光澤診所偷拍案，查出光澤集團負責人王朝輝、營運協理陳志敏與資訊主管唐詠傑等民國109年起到115年3月間，在雙北8分店裝偽裝型監視器，竊錄客人更衣或裸露胸部、下半身影像，超過300人受害，其中含4名未成年。

檢方今天依違反兒童及少年性剝削防制條例、個人資料保護法等起訴集團幹部員工、廠商等9人。王朝輝案發後出境，已發布通緝。

根據起訴書，王朝輝96年開設光澤診所板橋中山店後，指示員工在診間裝偽裝型監視器，111年進行弱電設備裝修工程時，王朝輝要求陳志敏、唐詠傑依原規劃採購監視器，由唐詠傑指示江姓資訊部員工規劃。江姓男子取得空間平面圖後，標註要安裝偽裝型監視器位置，經陳志敏確認，再聯繫張姓監視器廠商兄弟採購、施工。

檢方查出監視器安裝後，王朝輝、陳志敏、唐詠傑及江姓男子可從手機App或電腦平台遠端登入，隨時觀覽或調閱監視器影像。王朝輝之後決議開設其他分店的展店會議中，指示陳志敏等循這前例，配置與採購偽裝型監視器。

張姓兄弟於偵訊中坦承，光澤集團交付標好監視器位置平面圖後，他們再按圖施工，會在室外面對大門處及室內公共空間裝設一般型監視器，其餘診間、諮詢室與美容室等裝設偽裝型監視器。

檢方認為陳志敏、唐詠傑等長期系統性、無差別窺視並攝錄消費者裸露性影像，形跡敗露後未考慮對消費者道歉、說明，還指揮員工全台大滅證，更欺瞞警方稱監視器早在數年前卸除，誤導偵查。

唐詠傑在稽查過程甚至傳訊同事，嘲諷警方不會用雲端，還稱「好期待收押禁見，就可以輕鬆幾天了」，毫無悔意，求處陳志敏有期徒刑16年以上，唐詠傑有期徒刑14年以上。2人目前遭羈押禁見，預計最快下週移審法院。

光澤 偷拍 幹部

延伸閱讀

醫美偷拍案第二波 新北檢起訴光澤醫美主管、監視器廠商共9人

高中教師租屋處廁所「偷拍如廁」9女學生受害！嘉義地檢起訴求刑4年

文青咖啡店老闆偷拍性影像8年 法院依犯41罪判刑8年6月

影／幼齒等9大群組賣性影像...20萬片流出「男版創意私房」20人到案

相關新聞

醫美偷拍案第二波 新北檢起訴光澤醫美主管、監視器廠商共9人

繼醫美龍頭愛爾麗後，另一醫美集團光澤也爆偷拍，新北地檢署今依涉犯兒少年性剝削條例、個人資料保護法、刑法無故竊錄他人性影像及湮滅刑事證據等罪，起訴光澤集團營運協理陳志敏、資訊部主管唐詠傑、員工江勁緯、徐立軒、高宏傑、鄭楷錚、鄭忠政，以及光澤配合的監視器廠商張朝銘、張朝溢兄弟共9人。

男子趁女同事聚餐喝醉酒 脫衣擦身還抱上床猥褻判刑10月

林姓男子2年前公司聚餐後，開車搭載已喝醉的女同事及其年幼女兒返家，攙扶她進入屋內後，母女均表示「你可以回家」，未料，他當著女方年幼女兒的面，強行抱進廁所脫衣擦身更衣，又抱上床強制猥褻得逞，林辯稱酒後所為，空言和解求緩刑，法官認他惡性不輕，犯強制猥褻罪判刑10月。

逼繼女口交…少女「留套取精」被當自願 二審大翻盤重判色繼父8年

台中1名繼父被控逼女兒口交、逼穿情趣內衣並性侵，台中地院一審以少女單一指述、為取得證據誘使繼父性交等理由，僅依1個強制性交罪判男子4年6月，其餘2部分均無罪；台中高分院二審認為，不能以少女為蒐證未強力反抗就認定是合議性交，撤銷改依3個強制性交罪判男子8年，仍可上訴。

酒店女稱已婚男「老公」屢赴摩鐵開房 法官判賠15萬

楊男因常去酒店消費與從事特種行業陳女發展不正常男女關係，不只一起去汽車旅館開房，還在通訊軟體互稱「老公」、「老婆」，「有事床上說」等對話火辣曖昧，楊妻氣炸對「小三」提告求償，陳女主張楊妻沒有兩人發生性行為證據。法官認為即使無性行為也可認定婚外情，陳女侵害配偶法益，判賠15萬元。

集團鎖定男性側錄裸聊 賣片牟利

李姓男子等人利用假女性帳號、變聲器，誘騙男網友裸聊，伺機側錄性影像，再設立九大分級群組販售牟利，還發展出「師徒制」傳授作案手法，透過共享雲端擴大片源，宛如「男版創意私房」。檢警去年迄今發動五波搜索，查獲廿一人到案，扣得廿萬個性影像檔案，二百廿七名被害人出面指證，其中一百七十人為未成年，檢方近日陸續偵結起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。