醫美偷拍案第二波 新北檢起訴光澤醫美主管、監視器廠商共9人

繼醫美龍頭愛爾麗後，另一醫美集團光澤也爆偷拍，新北地檢署今依涉犯兒少年性剝削條例、個人資料保護法、刑法無故竊錄他人性影像及湮滅刑事證據等罪，起訴光澤集團營運協理陳志敏、資訊部主管唐詠傑、員工江勁緯、徐立軒、高宏傑、鄭楷錚、鄭忠政，以及光澤配合的監視器廠商張朝銘、張朝溢兄弟共9人。

檢方表示，陳、唐2人與潛逃大陸遭通緝的光澤負責人王朝輝，嚴重侵犯民眾隱私權，這次僅起訴新北市板橋中山店、板橋館前店、三重正義店、三峽北大店、新莊幸福店，及台北市台北忠孝店、台北三民店、台北古亭店8家分店，被害人便已逾3百人，其集團分店更多達48家，後續仍有其他被害人清查中。

檢警調查，東窗事發後，陳、唐2人無視社會恐慌，指揮員工進行「全台大滅證」，自今年5月5 日起，由唐男成立LINE群組「拆機大隊報」，指示群組成員徐男、鄭男、高男陸續前往光澤醫美集團各分店拆除偽裝型監視器，並製造未曾裝設偽裝型監視器之假象，欺瞞警方監視器早已於數年前卸除，誤導檢警偵查，犯後態度惡劣，檢察官因此對陳男求處16年以上、唐男14 年以上、江男與張男7 年以上徒刑。