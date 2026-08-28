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男子趁女同事聚餐喝醉酒 脫衣擦身還抱上床猥褻判刑10月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓男子2年前公司聚餐後，開車搭載已喝醉的女同事及其年幼女兒返家，攙扶她進入屋內後，母女均表示「你可以回家」，未料，他當著女方年幼女兒的面，強行抱進廁所脫衣擦身更衣，又抱上床強制猥褻得逞，林辯稱酒後所為，空言和解求緩刑，法官認他惡性不輕，犯強制猥褻罪判刑10月。

檢方起訴，林與女方為公司同事。2024年6月間，女同事帶著其女兒參加公司聚餐，並於聚餐之初，向林稱：「如果我今晚喝醉了，請你駕車搭載我與女兒回家」，當晚9時許，開車搭載已喝醉但意識尚清醒女方及其女兒返回住處，並攙扶女方進入住處。

隨後，母女均向林表示：「你可以回家」，他竟拒絕離開，未經同意而徒手將女方抱到床上後，以手觸摸其臉部、胸部、拍打女方屁股，並以臉貼近臉部又趴在身上，而遭女同事拒絕。

未料，林強行將她抱到廁所內，違反其意願而脫下其衣服、內衣，並以毛巾擦拭胸部、肚子等身體部位後，為她更換衣服，又將她抱回床上，無視女方反抗，強行趴在女方身上，又起身為她蓋被後，將手伸進棉被內，徒手脫下其褲子，親吻臉部、嘴巴等，強制猥褻得逞。事後女同事詢問女兒，並察看住處房間內監視器畫面後報警處理。

林的辯護人說，林自案發至今均願意以女方所提30萬元洽談調解，然因女方希望林一次付清，但林經濟能力有限，無法一次給付，僅能先給付6萬元，後餘款以每月1萬元分期清償。

同時，請求院方考量林並無前科紀錄，且本案是因酒後所為，林已有悔意，尚須扶養一子女，目前也有穩定正當工作，希望法官能酌減刑度，判處易科罰金刑度，給予林自新機會。

林表示，希望法官給他緩刑宣告，且以女方提出緩刑金額30萬元、分期付款方式清償為緩刑條件，或以支付5萬元公益金方式為緩刑條件。

台南地院合議庭認為，林於案發時為女方公司同事，竟趁女方於受酒精影響而無力抵抗狀況下對其強制猥褻，並無視女方強烈拒絕、甚至在女方年幼女兒面前為之，影響母女生活及未來身心發展，惡性不輕，且迄今也未與女方達成調解，實無足以引起一般人同情情形。

合議庭表示，林於警詢、偵查時，並未坦認自身過錯，直至審理時才坦承犯行，犯後態度並非良好，又林自始均表示同意女方一次給付30萬元調解條件，惟本案自繫屬院方至宣判時，約歷經8個月時間，林也未向女方致歉或提出任何賠償，因此，合議庭認不適宜給予緩刑。

台南地院表示，林男直至審理時才坦承犯行，犯後態度並非良好，又自始均表示同意女方一次給付30萬元調解條件，歷經8個月時間，他也未向女方致歉或提出任何賠償，不適宜給予緩刑。聯合報系資料照
台南地院表示，林男直至審理時才坦承犯行，犯後態度並非良好，又自始均表示同意女方一次給付30萬元調解條件，歷經8個月時間，他也未向女方致歉或提出任何賠償，不適宜給予緩刑。聯合報系資料照

猥褻 同事

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