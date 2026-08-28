逼繼女口交…少女「留套取精」被當自願 二審大翻盤重判色繼父8年

台中1名繼父被控逼女兒口交、逼穿情趣內衣並性侵，台中地院一審以少女單一指述、為取得證據誘使繼父性交等理由，僅依1個強制性交罪判男子4年6月，其餘2部分均無罪；台中高分院二審認為，不能以少女為蒐證未強力反抗就認定是合議性交，撤銷改依3個強制性交罪判男子8年，仍可上訴。

檢方起訴指出，繼父2024年8月在少女升高二的暑假，在豐原區住處內以凶惡語氣恫稱「妳快點幫我用」，少女因畏懼慘遭繼父壓頭逼口交。

檢方發現，繼父還強脫她內衣褲，用按摩棒、生殖器性侵，甚至要求女兒穿情趣服裝；同年3月23日再朝女兒襲胸、性侵，少女當時為了蒐證選擇隱忍，一共涉犯3個強制性交罪嫌。

台中地院一審時，繼父否認犯行，辯稱是少女自願幫他口交，他也沒有說「你快點幫我用」等語；少女證稱，繼父在她小六、高一都曾性侵，她都有反抗結果就是被揍或威脅，對方還會說「不要說出去，不然你就慘了」，若不聽從後果會很慘，且還會被打後來她就慢慢不抵抗了。

少女說，繼父心情好一點會罵她，心情不好就會打她或命半蹲，更會持藤條、木條打，遇害後也不敢跟媽媽講，同學要她去報警但仍太害怕才拒絕；少女也曾跟同學說「我會拿他的保險套和精子」、「我覺得這證據就夠了」，「我會留套子跟裡面的精子。」

一審僅認定繼父逼口交部分犯行明確，痛批男子將女兒作為發洩性慾的對象，依成年人故意對少年犯強制性交罪判他4年6月；但審酌檢警雖有扣到按摩棒、情趣內衣，但僅有少女單一指證，且難排除少女是為了取得所謂的證據，而誘使繼父和他性交的可能，其餘兩部分均判無罪。

檢方、男子均不服上訴，男子辯稱沒強迫女兒口交、沒要她穿情趣服裝，最後一次是女兒自願和他性交。

台中高分院二審查，少女因預料自己月經結束後可能再遭繼父性侵，為了揭發他惡行趁機蒐集證據，且過程中遭繼父掐脖、壓住大腿，釀脖子、腿部有抓痕，繼父顯施以強制力性交，不能以少女為蒐集證據不敢強力反抗為由，就認為繼父未違反她意願與之合意性交。

二審認為，一審疏未詳查，以扣案按摩棒、情趣內衣不足為證、僅少女單一指述，卻忽略扣案物、少女遭抓傷等事證，原判決無罪部分撤銷，改依2個成年人故意對少年犯強制性交罪判他5年及5年2月，其餘駁回，撤銷及駁回部分一共3罪，應執行8年。