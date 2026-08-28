酒店女稱已婚男「老公」屢赴摩鐵開房 法官判賠15萬

楊男因常去酒店消費與從事特種行業陳女發展不正常男女關係，不只一起去汽車旅館開房，還在通訊軟體互稱「老公」、「老婆」，「有事床上說」等對話火辣曖昧，楊妻氣炸對「小三」提告求償，陳女主張楊妻沒有兩人發生性行為證據。法官認為即使無性行為也可認定婚外情，陳女侵害配偶法益，判賠15萬元。

基隆地院判決書指出，楊妻主張，與楊男民國101年3月結婚迄今，陳女明知楊是有配偶的人，仍與楊發展婚姻外的男女交往，在通訊軟體互稱「老公」、「老婆」，並有相偕前往汽車旅館的親密互動，依民法提告陳女侵害配偶關係之身分法益，求償60萬元。

陳女指稱，因工作緣故結識來店消費楊姓酒客，面對楊種種糾纏，她僅安撫而未逾矩，雖耳聞楊為已婚人夫，但楊本人表示「其已離婚」，她自始即無楊婚姻關係存續的明確認知。雙方聊天語帶曖昧、稱謂不當，是她從事特種行業的工作性質使然，她以楊妻並未舉證她與楊男有性行為等抗辯，認為求償無理由。

法官審理指出，陳女與楊男在通訊軟體對話互道「老婆辛苦了」、「老公工作小心」，楊曾「傳送口交貼圖，留言「我要這樣才有動力」，並獲陳女接續回應「啾你」、「有事床上說」貼圖。陳女甚至多次主動對楊傳訊表達「愛你」、「想老公怎麼辦」、「去蔚藍（汽車旅館）浪費錢，你倒是來睡的也很習慣了」、「我真的愛你」。

法官說，從相關對話證據，顯示陳女「明知」楊乃已婚人夫，猶建立「極度親密的伴侶關係」，甚至「同床共宿」形同老夫老妻，認為她不知楊乃已婚人夫、對話曖昧只是酒客消費的行業常態、與楊並無性行為說法等，都無從採信。

法官指出，婚外情即俗稱外遇，一般是指有配偶的人，與配偶以外的人發生超友誼的愛情關係，縱無性行為而僅有「思想或行為上的不貞」，仍屬精神外遇而同屬「婚外情」的一種。陳女明知楊男乃有配偶的人，仍互稱「老公」、「老婆」、約定上床並表達愛意，種種行止遠超一般男女的社交分際，造成楊妻精神上痛苦，應賠償15萬元精神慰撫金。