快訊

蘭嶼電廠廠長夜釣失聯3天 坦克岩北側尋獲已明顯死亡

尼泊爾致命洪災逾390死！兩座堰塞湖恐潰決 專家揭預警致命盲區

川普又在地圖上動手腳！安大略湖改名美國湖 加拿大商人用帽子回擊

聽新聞
0:00 / 0:00

酒店女稱已婚男「老公」屢赴摩鐵開房 法官判賠15萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

楊男因常去酒店消費與從事特種行業陳女發展不正常男女關係，不只一起去汽車旅館開房，還在通訊軟體互稱「老公」、「老婆」，「有事床上說」等對話火辣曖昧，楊妻氣炸對「小三」提告求償，陳女主張楊妻沒有兩人發生性行為證據。法官認為即使無性行為也可認定婚外情，陳女侵害配偶法益，判賠15萬元。

基隆地院判決書指出，楊妻主張，與楊男民國101年3月結婚迄今，陳女明知楊是有配偶的人，仍與楊發展婚姻外的男女交往，在通訊軟體互稱「老公」、「老婆」，並有相偕前往汽車旅館的親密互動，依民法提告陳女侵害配偶關係之身分法益，求償60萬元。

陳女指稱，因工作緣故結識來店消費楊姓酒客，面對楊種種糾纏，她僅安撫而未逾矩，雖耳聞楊為已婚人夫，但楊本人表示「其已離婚」，她自始即無楊婚姻關係存續的明確認知。雙方聊天語帶曖昧、稱謂不當，是她從事特種行業的工作性質使然，她以楊妻並未舉證她與楊男有性行為等抗辯，認為求償無理由。

法官審理指出，陳女與楊男在通訊軟體對話互道「老婆辛苦了」、「老公工作小心」，楊曾「傳送口交貼圖，留言「我要這樣才有動力」，並獲陳女接續回應「啾你」、「有事床上說」貼圖。陳女甚至多次主動對楊傳訊表達「愛你」、「想老公怎麼辦」、「去蔚藍（汽車旅館）浪費錢，你倒是來睡的也很習慣了」、「我真的愛你」。

法官說，從相關對話證據，顯示陳女「明知」楊乃已婚人夫，猶建立「極度親密的伴侶關係」，甚至「同床共宿」形同老夫老妻，認為她不知楊乃已婚人夫、對話曖昧只是酒客消費的行業常態、與楊並無性行為說法等，都無從採信。

法官指出，婚外情即俗稱外遇，一般是指有配偶的人，與配偶以外的人發生超友誼的愛情關係，縱無性行為而僅有「思想或行為上的不貞」，仍屬精神外遇而同屬「婚外情」的一種。陳女明知楊男乃有配偶的人，仍互稱「老公」、「老婆」、約定上床並表達愛意，種種行止遠超一般男女的社交分際，造成楊妻精神上痛苦，應賠償15萬元精神慰撫金。

酒店女與男互稱老公、老婆赴汽車旅館淪小三，法官判她要賠15萬。記者游明煌／攝影
酒店女與男互稱老公、老婆赴汽車旅館淪小三，法官判她要賠15萬。記者游明煌／攝影

摩鐵 性行為 外遇

延伸閱讀

「早知道你住這我就早點搬來」女鄰居一句話惹怒人妻 老公反應讓網友炸鍋

影／趙建銘秀離婚協議書賠1億？ 陳幸妤：想用這個堵住我的嘴

婆婆酸陳幸妤「恰北北難怪老公外遇」媳傻眼 網怒：加害全台女性

老翁提領亡妻201萬存款...被控占遺產！父子情深演變成怨懟難解緊張關係

相關新聞

酒店女稱已婚男「老公」屢赴摩鐵開房 法官判賠15萬

楊男因常去酒店消費與從事特種行業陳女發展不正常男女關係，不只一起去汽車旅館開房，還在通訊軟體互稱「老公」、「老婆」，「有事床上說」等對話火辣曖昧，楊妻氣炸對「小三」提告求償，陳女主張楊妻沒有兩人發生性行為證據。法官認為即使無性行為也可認定婚外情，陳女侵害配偶法益，判賠15萬元。

集團鎖定男性側錄裸聊 賣片牟利

李姓男子等人利用假女性帳號、變聲器，誘騙男網友裸聊，伺機側錄性影像，再設立九大分級群組販售牟利，還發展出「師徒制」傳授作案手法，透過共享雲端擴大片源，宛如「男版創意私房」。檢警去年迄今發動五波搜索，查獲廿一人到案，扣得廿萬個性影像檔案，二百廿七名被害人出面指證，其中一百七十人為未成年，檢方近日陸續偵結起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。