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集團鎖定男性側錄裸聊 賣片牟利

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

李姓男子等人利用假女性帳號、變聲器，誘騙男網友裸聊，伺機側錄性影像，再設立九大分級群組販售牟利，還發展出「師徒制」傳授作案手法，透過共享雲端擴大片源，宛如「男版創意私房」。檢警去年迄今發動五波搜索，查獲廿一人到案，扣得廿萬個性影像檔案，二百廿七名被害人出面指證，其中一百七十人為未成年，檢方近日陸續偵結起訴。

台中地檢署去年五月指揮刑事局電偵大隊偵二隊，偵辦洪姓大學生（廿一歲）違反兒少性剝削案，從洪加入的性影像會員群組追出上游共犯。經查，卅七歲李姓男子自二○二二年起，利用變聲器、盜用美女圖片、虛設帳號等方式，誘騙男性網友裸聊後側錄性影像。

李將取得的性影像分門別類，設立「軍警」、「健兒」、「幼齒（未成年）」等九大分級群組，依會員消費金額從三千元至十萬元不等區分等級，不法所得逾五百六十萬元。

該犯罪結構更發展出「師徒制」，由廿五歲許姓男子擔任「導師」，教導共犯造假帳號、裸聊側錄手法，並開設共享雲端硬碟，開放權限給下線成員，集中管理性影像檔案，藉此拓展片源。

檢警另查出，洪姓大學生除為李姓男子的群組會員，也如法炮製取得性影像後轉售給鄒姓男子。鄒姓男子也自行經營性影像販售，並透過其他共犯提供金融帳戶，協助收取、提領及轉匯不法所得，獲利達六百萬元。

未成年 男性 偷拍

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