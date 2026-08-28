集團鎖定男性側錄裸聊 賣片牟利

桃園市觀興診所負責人吳容忍涉嫌利用診所可合法取得管制藥品之便，偽造病患病歷及管制藥品簿冊，囤積含第三、四級毒品成分的美得眠、使蒂諾斯等安眠藥，再私下轉售牟利。桃園地檢署偵結，依毒品危害防制條例等罪起訴，並求處十二年徒刑、併科罰金一千三百萬元。

2026-08-28 00:00