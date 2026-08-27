基隆大廟主委性侵求子信徒手段熟稔 檢方建請法官從重量刑

基隆市張姓大廟主委，為求子的女子做法事時涉嫌指侵。示意圖。聯合報系資料照

基隆市張姓大廟主委，為求子的女子做法事時涉嫌指侵。檢方指出，多數宗教性侵案未能及時發覺，往往出於信徒敬畏宗教神秘力量，選擇三緘其口。張男犯案手段熟稔，顯非首次，建請法官從重量刑。

基隆地檢署起訴指出，家住中部的被害女子結婚多年未懷孕，去年6月起每月北上1次，至張男宮廟的主委辦公室進行求子宗教程序，由張持香輕點掀起衣物的女子胸、腹、後腰及卵巢等位置。

去年8月10日進行第3次宗教程序，張男和賴姓女特助、擔任副主委的女兒共謀，勸說被害女子接受「進一步治療」時，張男先以香從腿部輕點至頸部，接著手指插入陰道撥弄，詢問「是否有感覺熱熱的」等話。女子事後報案，檢察官偵查後，依涉犯強罪性交罪起訴張男、賴女和張女。

檢方指控張男利用被害人嘗試各種求子程序，遲遲未能如願懷孕，情緒脆弱時，假藉宗教名義，指侵她來滿足自身性慾。張男身為知名宮廟主委，信徒者眾，追隨者更是絡繹不絕，涉犯本案時手段熟稔，顯見絕非首次犯行。

檢方指出，宗教世界充滿神祕性及隱密性，多數宗教性侵案例未能及時發覺，往往出於信徒敬畏宗教神秘力量，選擇三緘其口。倘本案未揭露於世，張男可能食髓知味，如法炮製犯行，造成社會巨大危害。

檢警查扣張男手機，發現手機內有多張不同女性私密處翻拍照片，其中陰道特寫翻拍照片，來源是直接近距離拍攝女性陰道，張男始終拒絕透漏照片來源。

檢方說，張男犯後拒絕坦承犯行，執意堅稱案發所為，是出於「三大帝公」意思。但神明始終勸人為善，豈可能利用乩身侵害他人？綜合被告犯罪動機、手段、品行、犯罪所生危害、犯罪後態度等情狀，建請法官從重量刑。