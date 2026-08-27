快訊

赴基隆大廟求子遭主委要求「全裸治療」 過程中竟要她想像丈夫面孔

國銀房貸逾放全低估！金管會證實：一家銀行漏報害數字失真

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆大廟主委性侵求子信徒手段熟稔 檢方建請法官從重量刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

<a href='/search/tagging/2/基隆' rel='基隆' data-rel='/2/144250' class='tag'><strong>基隆</strong></a>市張姓大廟主委，為<a href='/search/tagging/2/求子' rel='求子' data-rel='/2/249744' class='tag'><strong>求子</strong></a>的女子做法事時涉嫌指侵。示意圖。聯合報系資料照
基隆市張姓大廟主委，為求子的女子做法事時涉嫌指侵。示意圖。聯合報系資料照

基隆市張姓大廟主委，為求子的女子做法事時涉嫌指侵。檢方指出，多數宗教性侵案未能及時發覺，往往出於信徒敬畏宗教神秘力量，選擇三緘其口。張男犯案手段熟稔，顯非首次，建請法官從重量刑。

基隆地檢署起訴指出，家住中部的被害女子結婚多年未懷孕，去年6月起每月北上1次，至張男宮廟的主委辦公室進行求子宗教程序，由張持香輕點掀起衣物的女子胸、腹、後腰及卵巢等位置。

去年8月10日進行第3次宗教程序，張男和賴姓女特助、擔任副主委的女兒共謀，勸說被害女子接受「進一步治療」時，張男先以香從腿部輕點至頸部，接著手指插入陰道撥弄，詢問「是否有感覺熱熱的」等話。女子事後報案，檢察官偵查後，依涉犯強罪性交罪起訴張男、賴女和張女。

檢方指控張男利用被害人嘗試各種求子程序，遲遲未能如願懷孕，情緒脆弱時，假藉宗教名義，指侵她來滿足自身性慾。張男身為知名宮廟主委，信徒者眾，追隨者更是絡繹不絕，涉犯本案時手段熟稔，顯見絕非首次犯行。

檢方指出，宗教世界充滿神祕性及隱密性，多數宗教性侵案例未能及時發覺，往往出於信徒敬畏宗教神秘力量，選擇三緘其口。倘本案未揭露於世，張男可能食髓知味，如法炮製犯行，造成社會巨大危害。

檢警查扣張男手機，發現手機內有多張不同女性私密處翻拍照片，其中陰道特寫翻拍照片，來源是直接近距離拍攝女性陰道，張男始終拒絕透漏照片來源。

檢方說，張男犯後拒絕坦承犯行，執意堅稱案發所為，是出於「三大帝公」意思。但神明始終勸人為善，豈可能利用乩身侵害他人？綜合被告犯罪動機、手段、品行、犯罪所生危害、犯罪後態度等情狀，建請法官從重量刑。

基隆市張姓大廟主委，為求子的女子做法事時涉嫌指侵。檢方指出，張男犯案手段熟稔，顯非首次，建請法官從重量刑。聯合報系資料照
基隆市張姓大廟主委，為求子的女子做法事時涉嫌指侵。檢方指出，張男犯案手段熟稔，顯非首次，建請法官從重量刑。聯合報系資料照

基隆 性侵 求子

延伸閱讀

高中教師租屋處廁所「偷拍如廁」9女學生受害！嘉義地檢起訴求刑4年

高階AI伺服器輸陸案…檢起訴8人！輝達、美超微台灣從業人員成被告

文青咖啡店老闆偷拍性影像8年 法院依犯41罪判刑8年6月

從小認識的外師竟是狼師 彰化地院判處徒刑3年6月

相關新聞

基隆大廟主委性侵求子信徒手段熟稔 檢方建請法官從重量刑

基隆市張姓大廟主委，為求子的女子做法事時涉嫌指侵。檢方指出，多數宗教性侵案未能及時發覺，往往出於信徒敬畏宗教神秘力量，選擇三緘其口。張男犯案手段熟稔，顯非首次，建請法官從重量刑。

女子大廟求子遭主委要求全裸「治療」 進行中還要她想丈夫面孔

基隆市一家知名宮廟主委自稱韋馱菩薩乩身，為求子的女子「治療」時，涉嫌用手指性侵時，問女子是否感覺熱熱的，並要求注視他，想像丈夫的面孔。檢方偵查後，依強制性交罪嫌起訴。張姓主委否認犯行，神明勸人為善，豈可能利用乩身侵害他人？

計程車司機性侵女乘客辯「她用身體抵車資」 判刑7年10月

新北市19歲女子搭乘由林姓男子駕駛的計程車，上車後，林將車子開到台北市環河南路河堤旁停車，解開女子的衣物、拍攝私密照並且性侵，一審林判刑8年，案經上訴，高等法院審理，考量林賠償75萬元，改依利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制性交並對被害人為照相罪判林有期徒刑7年10月。可上訴。

獨／台中知名建商總座硬上前女友 拿磁扣闖她家...強制性交獲判緩刑

台中某知名建商陳姓負責人兼總經理日前驚傳遭收押，警方獲報他侵入前女友住家硬上得逞，檢方查出陳男未經同意拷貝女友大門磁扣、闖入侵犯，依加重強制性交罪嫌起訴；台中地院審理後，今改依強制性交、侵入住宅各判陳男1年10月、3月，均緩刑5年，可上訴。

太噁！蘆竹驚傳男慣犯跟蹤窺裙底 遭逮稱「女生都覺得我很軟弱」

桃園市蘆竹區一名女子8月26日下午16時50分許在上班途中，行經中山路與六福路一帶時，遭一名年約33歲的陳姓男子跟蹤尾隨，並趁其停等紅燈時彎腰窺視裙底。被害女子與男友隨後在鄰近超商找到陳男並報警求助，蘆竹警分局員警獲報趕抵查驗身分，全案已依《性騷擾防治法》等規定，函送桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心審議裁處。 1787801624897 陳男繞著車子四處打量。圖：截自Threads-chao__526 被害女子在社群平台發文指出，事發當時她正趕往上班，行經中山路與六福路口的高鐵橋下時，察覺陳男不斷在身旁圍繞打量並步步靠近。女子隨即快步變換路線走向六福路，並在停等紅燈過斑馬線時傳訊息告知對面的男友；不料回頭查看時，赫然發現陳男直接彎腰窺視其裙底。女子當場拿出手機錄影，陳男見狀隨即逃離現場。 被害女子與男友隨即報警，並在步行不到2分鐘的超商內發現陳男蹤影。警方接獲報案後迅速趕赴現場處置，查驗其身分並釐清案情，陳男期間更不斷辯稱小時候被爸爸打，女生都覺得他很軟弱所以才會這樣，也承認自己是慣犯，已經在這區跟蹤女生很多遍了。被害女子事後也前往派出所正式提出申訴，警方完成調查程序後，依法函送

男版創意私房揭密！「師徒制」傳授誘騙SOP 設共享雲端擴張暗黑片庫

台中地檢署近日偵結起訴「男版創意私房」數位性暴力犯罪集團案，涉案人除了設立通訊軟體群組販售超過萬部性影像牟取暴利，更在內部建立起高度系統化的犯罪網路，檢警查出，涉案許姓男子與同案陳男發展出「師徒制」的模式，除傳授假扮女性誘騙、側錄的標準作業流程（SOP）外，還設「共享雲端硬碟」匯流非法影片，以拓展片源，顯示該類犯罪已演變成「資源互助」的組織化暗黑產業鏈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。