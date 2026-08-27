女子大廟求子遭主委要求全裸「治療」 進行中還要她想丈夫面孔

基隆市一家知名宮廟主委自稱韋馱菩薩乩身，為求子的女子「治療」時，涉嫌用手指性侵時，問女子是否感覺熱熱的，並要求注視他，想像丈夫的面孔。檢方偵查後，依強制性交罪嫌起訴。張姓主委否認犯行，神明勸人為善，豈可能利用乩身侵害他人？

檢方起訴指出，家住中部縣市的被害女子，因與丈夫結婚多年未懷孕，透過婆婆認識張男等廟方人員後，去年6月開始，每月北上至宮廟張男辦公室進行求子宗教程序，由張持香輕點掀起衣物的女子胸、腹、後腰及卵巢等位置，張的賴姓女特助、張的女兒（宮廟副主委）、女子的丈夫和婆婆在旁持香。

去年8月10日再度北上進行求子宗教程序，張男竟起歹念，由賴女向被害女子和丈夫告知，需做「進一步治療」，兩人態度猶豫。賴女說，「今天不治療，下一次來還是要做」，進一步治療如同之前治療那樣，家人都可以在旁邊。

被害女子和丈夫誤以為也是以香輕點軀幹，想到北上一次路途遙遠，便同意一起到宮廟地下室的小房間。張女在房內準備清水及擦手毛巾，並介紹房內設施後說，男性不可參與，被害女子的丈夫只得到房外等候。

被害女子指控賴女要求她全裸躺在診療床，張男先以香從腿部輕點至頸部，接著左手手指插入她的陰道，撥弄數次，持續詢問「是否有感覺熱熱的」等話。她受驚嚇，一時間不敢回應，張男又要求她注視他，想像丈夫面孔，她才驚覺遭性侵，回答「有感覺熱熱的」，張才停手，並用張女遞上的毛巾擦拭雙手。

在場的被害女子婆婆證稱，張男指侵並問有沒有感覺熱熱的時，她的媳婦嚇到全身僵直、六神無主，不敢言語，稍微回神並為讓張停手，才回答「有」。賴女和張女全程注視，無人阻止。媳婦事後情緒潰堤，表示想尋死，並持續在身心科看診。

被害女子報案，檢警搜證後，今年8月10日至宮廟搜索，查扣案發日錄影畫面等證物後，漏夜偵訊後，隔天聲押張男和賴女獲准；張女6萬元交保。

檢方查出，張女供稱張男降駕時，眼睛都是閉著，需要他人攙扶。倘張男睜眼，實難想像得直接以手指插入被害女子陰道，當下應屬睜眼狀態。張男稱得自主決定降駕與否，也與宗教意義上的「降駕」概念背道而馳，性侵行為當非屬宗教意義的降駕，認為3嫌具強制性交犯意聯絡，起訴張男、賴女和張女。