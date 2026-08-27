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獨／在台中經營多年…知名建商總座硬上前女友 拿磁扣闖她家下場出爐

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獨／台中知名建商總座硬上前女友 拿磁扣闖她家...強制性交獲判緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中某知名建商陳姓負責人兼總經理日前驚傳遭收押，警方獲報他侵入前女友住家硬上得逞，檢方查出陳男未經同意拷貝女友大門磁扣、闖入侵犯，依加重強制性交罪嫌起訴；台中地院審理後，今改依強制性交、侵入住宅各判陳男1年10月、3月，均緩刑5年，可上訴。

台中地院今依強制性交罪判陳男1年10月、侵入住宅罪判3月，得易科罰金，均緩刑5年，並交付保護管束，應向公庫支付80萬元，向公益團體提供60小時勞務，上法治教育課程。

該建商在台中經營多年，不少建案位於傳統富人區及黃金地段，包括大坪數豪宅、精緻小房格局，總價高達2、3000千萬不等，在地建案頗具知名度。

檢警調查，陳男3月底涉嫌擅自持女友住處磁扣闖入對其性侵得逞，女子對外求救，轄區警方趕抵時依現行犯逮捕陳，檢察官複訊後聲押獲准，5月底依侵入住宅強制性交等罪嫌起訴。

全案6月1日移審，台中地院訊問時，陳坦承侵入住宅、否認強制性交，但法官仍以他涉犯強制性交罪嫌為7年以上重罪，且有串滅證、反覆實施之虞裁定羈押。

中院審理期間，陳男聲請停止羈押主張女子當時可自由活動、未要求他離去或制止，自己有正當工作、無前科，無逃亡、滅證之虞，且女子已聲請保護令，自己無再接觸她可能，事發前他和女子感情深厚，若構成犯罪其惡行、再犯可能不高，無羈押必要。

中院發現，陳男在偵查中自承非首次未經女子同意就進入其租屋處和她性交，並有女子證詞、對話、案發時錄音、監視器畫面，及女子赴身心診所就醫可佐證。

中院指出，陳男被警方查獲時，一度否認持有女子租屋處感應磁扣，直至警方確認陳是獨自持磁扣進入並詢問他時，陳這才將磁扣交出，顯見他有刻意隱匿證據。

中院認為，陳男和女子前為男女朋友，感情上仍有糾葛，陳自承和女子認識近30年，斷斷續續交往4年多，難期盼他日後徹底斷絕和女子接觸可能，參以他先前行為，若有意接觸女子，甚至直接前往租屋處皆輕而易舉，確有反覆實施之虞，仍認有羈押必要，駁回其聲請，不得抗告。

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

台中 女友 建商

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