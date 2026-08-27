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太噁！蘆竹驚傳男慣犯跟蹤窺裙底 遭逮稱「女生都覺得我很軟弱」

桃園電子報／ 桃園電子報

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一名女子遭陳男跟蹤尾隨，並趁其停等紅燈時彎腰窺視裙底。圖：截自Threads-chao__526

桃園市蘆竹區一名女子8月26日下午16時50分許在上班途中，行經中山路與六福路一帶時，遭一名年約33歲的陳姓男子跟蹤尾隨，並趁其停等紅燈時彎腰窺視裙底。被害女子與男友隨後在鄰近超商找到陳男並報警求助，蘆竹警分局員警獲報趕抵查驗身分，全案已依《性騷擾防治法》等規定，函送桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心審議裁處。

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陳男繞著車子四處打量。圖：截自Threads-chao__526

被害女子在社群平台發文指出，事發當時她正趕往上班，行經中山路與六福路口的高鐵橋下時，察覺陳男不斷在身旁圍繞打量並步步靠近。女子隨即快步變換路線走向六福路，並在停等紅燈過斑馬線時傳訊息告知對面的男友；不料回頭查看時，赫然發現陳男直接彎腰窺視其裙底。女子當場拿出手機錄影，陳男見狀隨即逃離現場。

被害女子與男友隨即報警，並在步行不到2分鐘的超商內發現陳男蹤影。警方接獲報案後迅速趕赴現場處置，查驗其身分並釐清案情，陳男期間更不斷辯稱小時候被爸爸打，女生都覺得他很軟弱所以才會這樣，也承認自己是慣犯，已經在這區跟蹤女生很多遍了。被害女子事後也前往派出所正式提出申訴，警方完成調查程序後，依法函送權責單位裁處。

該貼文在社群平台上引發討論，有網友也貼出曾經被陳男跟蹤的影片表示，5月20日當天過馬路時跟陳男面對面擦身而過，過完馬路後有個女生跑過來提醒網友被跟蹤，剛好網友也走到停車的位置，就馬上上車鎖門，結果陳男竟沒離開還繞著車子四處打量，讓網友感到十分噁心。

蘆竹警分局表示，警方對於任何性騷擾行為絕不寬貸，後續將針對該區域加強編排巡邏與守望勤務，提高見警率以維護婦幼安全。民眾如遇可疑人士尾隨或不法騷擾，請保持冷靜並立即前往人潮聚集處或超商求助，同時撥打110報案電話，以確保自身安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：太噁！蘆竹驚傳男慣犯跟蹤窺裙底 遭逮稱「女生都覺得我很軟弱」

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太噁！蘆竹驚傳男慣犯跟蹤窺裙底 遭逮稱「女生都覺得我很軟弱」

桃園市蘆竹區一名女子8月26日下午16時50分許在上班途中，行經中山路與六福路一帶時，遭一名年約33歲的陳姓男子跟蹤尾隨，並趁其停等紅燈時彎腰窺視裙底。被害女子與男友隨後在鄰近超商找到陳男並報警求助，蘆竹警分局員警獲報趕抵查驗身分，全案已依《性騷擾防治法》等規定，函送桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心審議裁處。 1787801624897 陳男繞著車子四處打量。圖：截自Threads-chao__526 被害女子在社群平台發文指出，事發當時她正趕往上班，行經中山路與六福路口的高鐵橋下時，察覺陳男不斷在身旁圍繞打量並步步靠近。女子隨即快步變換路線走向六福路，並在停等紅燈過斑馬線時傳訊息告知對面的男友；不料回頭查看時，赫然發現陳男直接彎腰窺視其裙底。女子當場拿出手機錄影，陳男見狀隨即逃離現場。 被害女子與男友隨即報警，並在步行不到2分鐘的超商內發現陳男蹤影。警方接獲報案後迅速趕赴現場處置，查驗其身分並釐清案情，陳男期間更不斷辯稱小時候被爸爸打，女生都覺得他很軟弱所以才會這樣，也承認自己是慣犯，已經在這區跟蹤女生很多遍了。被害女子事後也前往派出所正式提出申訴，警方完成調查程序後，依法函送

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