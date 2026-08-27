男版創意私房揭密！「師徒制」傳授誘騙SOP 設共享雲端擴張暗黑片庫

台中地檢署近日偵結起訴「男版創意私房」數位性暴力犯罪集團案，涉案人除了設立通訊軟體群組販售超過萬部性影像牟取暴利，更在內部建立起高度系統化的犯罪網路，檢警查出，涉案許姓男子與同案陳男發展出「師徒制」的模式，除傳授假扮女性誘騙、側錄的標準作業流程（SOP）外，還設「共享雲端硬碟」匯流非法影片，以拓展片源，顯示該類犯罪已演變成「資源互助」的組織化暗黑產業鏈。

檢警調查，此案關鍵被告許姓男子（25歲）早在2017年起，便在網路上習得假冒女性攀談、誘騙男性裸聊、側錄的犯罪手法。許後續在網路上結識另名同案陳男（24歲）後，許變身成「犯罪導師」，親自教導陳男，如何設立假女性Instagram與交友軟體帳號，側錄他人性影像。

兩人利用預先下載的不詳女子裸露影片，配合變聲器軟體同步發出女聲，誘使被害人視訊自慰，再以螢幕軟體側錄，這套「誘騙SOP」的無縫傳承，大幅降低了同夥的犯罪門檻。

檢警發現，為了滿足龐大買家市場的胃口，單打獨鬥已無法支撐非法圖庫的更新速度，許男為此特地開設了一個Google雲端硬碟，將權限開放給徒弟陳男共用，兩人達成協議，將各自在網路上成功誘騙、側錄到的男性網友性影像，全數上傳至該空間，藉此快速「拓展片源」。

此外，許男還拉攏另一名身分不詳、暱稱「蝦」的網友結盟，以相同模式共用該雲端硬碟內的資料夾，集中管理非法影片。

辦案人員指出，透過這種「資源互助」機制，犯嫌無需花費雙倍心力，就能瞬間擁有成倍的圖庫資源。

這種系統化的運作模式也體現在整個共犯結構中，同案鄒姓男子（23歲）等人除自行側錄外，也會在網路上大量購買或與他人「交流」後，取得性影像，隨後集中存放在建立的MEGA雲端硬碟內。

檢方指出，從早期的隨機單獨犯案，演化至如今傳授側錄技術、雲端資源互通的龐大地下網路，顯示數位性暴力犯罪已逐漸形成極具規模的「產業鏈」，加害者透過雲端迅速複製、倍增非法影像的犯罪模式，也為現今的性別暴力防制帶來更嚴峻的挑戰。

刑事局電偵大隊偵二隊破獲男版創意私房，涉案許姓男子等人，利用創設假女性帳號、變聲器等工具，騙取被害人裸聊側錄，還在雲端硬碟共享。記者陳宏睿／翻攝

刑事局電偵大隊偵二隊破獲男版創意私房，涉案許姓男子等人，利用創設假女性帳號、變聲器等工具，騙取被害人裸聊側錄，還在雲端硬碟共享。記者陳宏睿／翻攝

刑事局電偵大隊偵二隊破獲男版創意私房，涉案李姓男子建立「直調」系列TG群組，公告販售影片、影像價格。記者陳宏睿／翻攝