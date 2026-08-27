他睡三溫暖膠囊艙 清晨劇痛醒來...驚見陌生男闖入口交、指侵

陳姓男子到台中某男子三溫暖消費，在膠囊艙睡到清晨竟拿潤滑劑潛入下層，朝不認識是男子塗抹下體，甚至大膽口交、指侵，對方痛到醒來目睹陳男正在性侵，嚇到連喊「不要用！」並踢踹隔板；法院認為，陳釀男子身心受創、犯後沒和解，依乘機性交罪判他3年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳男今年2月20日到某男子三溫暖消費，清晨6點多在膠囊艙上層醒來見下層男子熟睡，竟拿潤滑劑潛入下層，掀開對方棉被、浴巾朝他下體塗抹潤滑劑再撫摸，甚至未經同意朝他口交、指侵。

男子因劇痛醒來，驚見陳男正在對他口交當場拒絕喊「不要用」，未料陳不肯離去仍坐在床緣繼續用手、嘴巴朝他猥褻，男子再度告知「不要用」並踢踹隔間木板，業者聽見聲響查看報警才曝光。

台中地院審理時，陳男坦承不諱，被害男子指證歷歷，也提出醫院就診紀錄，並有三溫暖入住證明、外部監視器畫面可佐。

中院審酌，陳男和男子不認識，明知對方正在熟睡，為滿足自身性慾朝他口交、指侵，害男子劇痛驚醒並口頭喝斥拒絕，陳仍繼續猥褻，造成男子身心受創，犯後沒有和解，斟酌一切情狀後依乘機性交罪，判陳男有期徒刑3年6月。