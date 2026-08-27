影／幼齒等9大群組賣性影像...20萬片流出「男版創意私房」20人到案

刑事局偵破一起「男版創意私房」的性影像販售集團，涉案李姓男子等人，利用假帳號、搭配性影像短片，騙取被害人裸聊後，盜錄性影像，續在通訊軟體設立分級會員群組，販售被害人不雅影像牟利，全案共查獲20名涉案人到案，查扣被害人性影像檔案逾20萬個、影片上萬部，其中未成年被害人影像逾170個，另查扣現金122萬5000元、大批涉案電子設備，全案近日偵結起訴。

全案由台中地檢署檢察官郭逵在去年5月，指揮刑事局電偵大隊第二隊偵辦，起初因偵辦洪姓男大生（21歲）涉兒少性剝削案件，經分析扣案數位證據後，發現尚有其他共犯涉利用「探探」等交友軟體，使用假人設帳號，搭配變聲器、自慰影片等，誘騙被害人裸聊，側錄性影像，販售牟利。

專案小組溯源查出，李姓男子（37歲）在通訊軟體設立多個等級性影像群組，包括「目錄」 、「初階」、「中階」、「高階」、「長片」、「軍警」、「健兒」、「幼齒」（即未成年人之性影像）、「萌健」等9個系列性影像群組，依會員消費金額區分等級，消費金額自3000元至10萬元不等，不法所得逾560萬元。

另鄒姓男子（23歲）則向洪男及其他不詳犯嫌，購買被害人性影像後轉售牟利，招募3名成員提供金融帳戶協助收取、提領及轉匯不法所得，該4人犯罪期間獲利600萬元。

專案小組於去年7月至今年6月間，前後發動5波拘搜行動，範圍遍及台中、桃園、高雄、台北、新北、南投、屏東等地，總計查緝20名到案，查扣涉案手機32支、電腦主機7部、筆記型電腦9部、平板電腦1部、行動硬碟等儲存裝置15個，以及雲端帳號37組。

警方查扣的被害人性影像檔案逾20萬個、影片上萬部，其中未成年被害人影像逾170個。全案依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害性隱私及個人資料保護法等罪，移請台中地檢署偵辦，鄒男等4人遭羈押獲准，涉案被告今年已陸續遭依法起訴。

刑事局呼籲，網路詐騙與性犯罪行為層出不窮，民眾應謹記「不拍、不持有、不下載、不分享」任何私密影像，以免觸法，共同維護網路使用安全。

歹徒播放女性清涼或自慰短片以取信被害人，並搭配變聲器，隨後用側錄軟體，路下被害人的性影像。記者陳宏睿／翻攝

刑事局電信偵查大隊破獲李姓男子等人的不法集團，帶回涉案20人，查扣20萬部性影像。記者陳宏睿／翻攝

李男建立「直調」系列TG群組，公告販售影片、影像價格。記者陳宏睿／翻攝