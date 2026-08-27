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立委：性侵兒少年逾千件 應試行化學去勢

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

立委指我國每年約千件<a href='/search/tagging/2/兒少' rel='兒少' data-rel='/2/244225' class='tag'><strong>兒少</strong></a><a href='/search/tagging/2/性侵' rel='性侵' data-rel='/2/114039' class='tag'><strong>性侵</strong></a>案，倡議對高再犯風險者試行<a href='/search/tagging/2/化學' rel='化學' data-rel='/2/247385' class='tag'><strong>化學</strong></a>去勢。示意圖。圖／AI生成
立委指我國每年約千件兒少性侵案，倡議對高再犯風險者試行化學去勢。示意圖。圖／AI生成

據統計，我國每年約一千件兒童性侵害案件，部分被害人甚至低於六歲，立委陳昭姿昨在立院要求，衛福部與法務部合作研議，對這類案件加害人實施化學去勢。對此，衛福部次長呂建德指出，性侵害加害人毫無人性、天理不容，但化學去勢涉及國家刑事政策，需進一步研議。

立法院社福及衛環委員會昨審查「性侵害防治法」修正草案，立委陳昭姿表示，民眾對於性侵害犯罪者皆深惡痛絕，但是執政黨形同實質廢死，也反對以鞭刑伺候性侵犯。目前韓國、美國、歐洲等均已實施化學去勢，台灣有必要慎重考慮，才能保護絕大多數民眾的生命安全。

例如，韓國為亞洲首個立法執行性侵犯者化學去勢的國家，鎖定性侵未成年者且經評估有高度再犯傾向者實施化學去勢，由法院判決後強制執行。

美國加州、佛羅里達州則將化學去勢列為戀童癖犯罪者假釋交換條件；歐洲國家包含波蘭、德國等，則對性侵兒少者強制去勢，或採醫學評估後，由犯罪者自願接受化學去勢治療。

陳昭姿表示，死刑已被民進黨實質廢除，鞭刑爭議較大，反觀化學去勢屬於可逆，用藥期間壓抑性衝動、勃起功能，但停藥後可以恢復，建議衛福部鎖定固著型戀童癖者試行，甚至要求犯人自費使用，不該將制度拒於門外。

對此，呂建德表示，不論是化學去勢、鞭刑等，均涉及國家刑事政策，需多方討論。

此外，近期藝人五熊涉嫌以甘油潑灑日本宗教文物，遭當地警方逮捕，日本媒體披露其照片及個資。

陳昭姿質疑，在日本毀壞古蹟，公布犯罪者個資，反觀我國政府卻保護性侵犯被害人個資，要求媒體不得揭露，她要求衛福部思考是否公開性侵者個資。

呂建德表示，我國性侵害案件加害者多為熟人，如公布加害人資料，恐讓外界認出被害人身分，因此，必須慎重處理。

現行規定，加害人若未按規定接受強制治療，或有逃亡、藏匿之虞，主管機關始可公布其個資。

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