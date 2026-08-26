從小認識的外師竟是狼師 彰化地院判處徒刑3年6月

彰化縣一名國小男童去年6月間參加宗教活動，受託送PIZZA到外籍教友住家，教友不在，教友的二哥代收後要求男童進入屋內，脫下褲子要男童握住他的生殖器上下套動一次。彰化地方法院審結，依對未滿十四歲之男子犯強制猥褻罪，對外籍教師處有期徒刑3年6月。

判決書指出，男童讀幼兒園即認識涉案外籍教師，也曾上過這名外籍教師的英語課。去年6月間男童參加宗教活動，被指派送PIZZA到外籍教師住處給教友，教友不在，由二哥（涉案外籍教師）代收，要男童進屋按壓他的背部、背部、大腿和大腿內側，再問男童有沒有生長肚毛、腋毛、陰毛，然後自問自答「我有欵」即脫下褲子，抓住男童的手摸他的生殖器、捏壓、用手上下套動一次。

男童證述，不想回答外籍老師問生殖器有沒有變大，就回答「嗯」；全程約10分鐘，因很害怕，結束就趕快跑走，跑出屋外因覺得噁心，邊跑邊看自己手掌，跑回宗教聚會場所後告訴較年長朋友。男童的姊姊證稱，男童跟她講一個秘密，保證都不能告訴別人，秘密就是外籍老師要求摸生殖器。宗教團體朋友轉告男童的阿嬤，阿嬤回家問愛孫為何不講，男童稱害怕被罵不敢講。

外籍老師承認叫男童按壓背部、腰部，否認要求按壓大腿內側和生殖器，辯稱男童按到大腿內側時，他叫男童不要壓了。

彰化地院審酌，這名外籍教師對男童強制猥褻，恣意侵害男童的性自主決定權，所為應予非難；歉衡外籍教師犯後始終否認犯行，未能正視己非，迄今尚未與男童及法定代理人達成和解或賠償損害，犯後態度難認良好，兼衡外籍教師犯罪動機、目的、無前科素行，及自述智識程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。可上訴。