文青咖啡店老闆偷拍性影像8年 法院依犯41罪判刑8年6月

北市知名文青咖啡店徐姓老闆遭爆多次偷拍女性私密影片，士林地檢署日前偵結，依妨害性隱私及不實性影像罪嫌起訴，士林地院今判徐5年徒刑，得易科罰金部分處徒刑3年6月。

法官考量，徐為滿足私欲犯案長達8年，利用雇主身分在工作場所及員工旅宿地點竊錄他人性影像，對他人身體自主權及隱私權缺乏尊重，犯行時間甚長、被害人數眾多，被害人受害後長期處於不安及恐懼中，身心受創，徐雖未以強暴、脅迫方式直接侵害他人，仍導致被害人承受嚴重心理壓力，造成的侵害巨大。

徐涉犯刑法「未經他人同意無故重製性影像罪」、「竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪」、「未經同意無故攝錄性影像罪」等41罪，考量其智識程度、經濟狀況等情，審結依法判得易科罰金部分應執行徒刑3年6月、不得易科罰金部分應執行徒刑5年。

檢方起訴時指出，徐男是台北市某咖啡店老闆，2024年至2025年間利用出遊機會，在日本東京、韓國首爾等地偷拍女性員工洗澡時的全裸影片，備份至手機、筆電、iPad、雲端硬碟中。

徐2016年至2023年間另多次利用具芳香罐、電動刮鬍刀外觀的微型攝影機偷拍女性如廁或洗澡影片，犯行遍布其位於新北三重的住處、其所經營的咖啡店，以及高雄、花蓮、台東民宿，得手後還以被害人身分、偷拍內容分類建檔。

檢警2025年6月5日搜索徐的咖啡店，查扣相關手機、iPad、筆電、記憶卡、微型攝影機及雲端檔案，經偵訊後相關被害者指證歷歷，徐也坦承犯行。檢方認定，徐涉嫌刑法「未經他人同意無故重製性影像罪」、「竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪」、「無故攝錄性影像罪」等，偵結起訴。

據悉，徐所開設的咖啡店位於台北市大同區赤峰街一帶，鄰近中山商圈，店內養貓、走文青風，採預約制、消費不限時，原本在社群網路上頗具知名度，消息曝光後許多民眾上網貼文譴責「噁心！」，其中不少消費者擔心自己也遭偷拍。

檢方搜索拘提徐男複訊後，原認徐有串證之虞，向法院聲押禁見，但法院庭訊後令徐8萬元交保；徐交保後對外公告無限期停業，已預約的訂金全額退還。

徐男交保後在店外公告，「即起無限期停業，已預約的訂金會陸續全額退還」。記者李隆揆／攝影