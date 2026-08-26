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被控強拉女子手摸下體判刑2年 員山鄉代會主席喊冤要上訴

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣員山鄉民代表會主席林子凱遭控3年前擔任副主席時，在其服務處2樓強拉女性友人的手觸摸下體，甚至意圖逼迫口交。宜蘭地院今天依強制猥褻罪判刑2年；林喊冤認為遭到「仙人跳」，也懷是選前遭人刻意操作，將提上訴。

判決書指出，被害女子是民代助理，與林子凱因工作而結識，3年前9月13日凌晨，女子傳訊息助林生日快樂，林以喝醉為由邀約女子外出。

當天凌晨1時許，林開車到女子住處載人再到附近河岸邊，因女子覺得車上氣氛很奇怪，提議到林的服務處，林卻在服務處2樓撫摸她的身體，又脫掉上衣和褲子強抓女子手觸碰自己下體，並壓頭想逼對方口交，女子拒絕後，林又要求對方以手摩擦他的生殖器。

受害女子證稱，當時兩人到堤岸邊，林在車內反覆以手摸她的肚子，她擔心附近很暗，才提議到對方服務處喝茶醒酒，林卻在服務處2樓脫去衣褲並強吻她，還拉她的手摸他的下體，又要求她幫忙口交，她一直掙扎，林才改成要她幫忙打手槍，她因非常害怕也不知如何是好，才幫他打手槍。後來林向她道歉、替她叫計程車回家，她事後大哭，透過友人協助撥打113求助。

警詢及偵查過程，林子凱坦言與女子在服務處擁抱、親吻，但指是兩情相悅，並稱女子有很多機會可以離開，當時是自願抱著他，主動隔著內褲撫摸他的下體；他的辯護人稱，受害女子離開前還收下林給的一箱柚子和千元車資，回到家後互相傳訊報平安。

合議庭法官認為，受害女子案後出現急性壓力反應，到身心科就診，並有情緒低落、睡眠問題；審理過程，受害女子曾畫出被告下體入珠的位置及數量，醫院鑑定後確認高度近似，綜合相關證據，採信受害人說法，依強制猥褻罪判刑2年。

林子凱今天表示，這件事發生多年，選前卻被拿出來，時間點太巧合，懷疑有人刻意操作。他認為，這是有計畫的設局仙人跳，要向他索取金錢，無法接受一審判決，一定會上訴。

宜蘭員山鄉代會主席林子凱被控強拉女性友人手觸摸下體，被依強制猥褻罪判刑2年。本報資料照
宜蘭員山鄉代會主席林子凱被控強拉女性友人手觸摸下體，被依強制猥褻罪判刑2年。本報資料照

宜蘭 猥褻

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