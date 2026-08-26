捷運手扶梯上突遭潑濕不明液體 女回頭見男「褲襠前怪動作」嚇壞

台北捷運忠孝復興站，上個月一名女子搭乘手扶梯準備離站時，手臂及衣服突然出現濕黏感，還聞到不像清水的異味；她回頭發現一名男子神情慌張，雙手擺在褲襠前方後迅速離開。讓她害怕的是，男子不久又折返回來跟著她下樓，甚至在手扶梯上「倒退走」。女子向站務人員求助並報警，警方調閱沿線監視器追查，近日查出涉案男子身分。

大安警分局表示，案件發生在7月24日上午11時許，女子當時在忠孝復興站搭手扶梯出站，疑遭後方男子潑灑不明液體，女子事後表示，液體沾到手臂、衣物後有明顯濕黏感及異味，並非一般清水；她又注意到男子身上沒有水瓶、背包等可能造成液體潑灑的物品，愈想愈不對勁。

女子受到驚嚇後往月台服務台求助，原本離開的男子又折返跟隨，兩人對視時，男子甚至在手扶梯上以倒退方式移動，讓她更加不安，最後在站務人員陪同下報警，並提出性騷擾申訴及相關告訴。

警方調查，男子當天以單程票進出捷運站，無法直接從電子票證紀錄確認身分，警方擴大調閱監視器，逐段追蹤他的移動路線，發現男子離開忠孝復興站後，徒步沿街往忠孝敦化站方向移動，再購買單程票搭車離去，專案人員交叉比對沿線影像後，確認男子身分。

據了解，男子到案後坦承相關行為，並稱當時因壓力大才出現這些舉動；至於潑灑液體究竟為何、實際動機及完整經過，仍待進一步調查。

警方表示，全案已依性騷擾防治法，行政申訴程序函請台北市社會局調查，刑事部分則移送台北地檢署偵辦。