蕭淑慎丈夫梁軒安涉性侵女藝人 抱「聖經」出庭否認犯罪

藝人蕭淑慎的丈夫梁軒安被控性侵女藝人，一審依強制性交罪判刑4年10月，案件上訴，台灣高等法院今開庭，梁抱著一本「聖經」出庭，於庭後表示，一審法官是被郭姓證人影響，郭還慫恿被害人提告。

梁軒安表示，他原以為法官會傳喚他聲請的證人，結果沒有傳，令他驚訝；今天除告訴人有出庭，另有1名吳先生到庭，2年前他被告時，吳曾打電話說可以幫忙作證「還問我要給多少」，結果吳今天卻站出來幫告訴人說這件事。

梁軒安說，很感謝律師幫他辯論，他也很認真向法官還原當時的狀況，相信法官有聽進去。

梁說，檢察官今天蒞庭是就書面部分做判斷，不過，他才是身歷其境的人，這件事他不怪任何人、不怪告訴人，是1名郭姓證人影響了一審法官的判斷，郭作了偽證，還去慫恿告訴人對他提告。

一審認定，梁軒安2023年11月藉參加活動之便，在民宿對女藝人施暴，透過掐頸、打巴掌等暴力手段，無視對方哭喊反抗，強行性侵，梁軒安否認犯罪，辯稱雙方是情侶關係，屬於合意性交。

不過，法官調閱兩人LINE的對話紀錄，發現被害女藝人曾傳訊質疑梁軒安稱「那天XX你打我巴掌或者X在我子宮裡面，你打我掐我，我都不再去想會追究了」、「你掐我有嚴重化我的PTSD（創傷後壓力症候群）」，梁後來閃爍其詞回應還刪除訊息，經數位還原解讀，法官認定梁犯行成立。

一審判決認為，梁軒安利用權勢與暴力犯案，犯後態度惡劣、毫無悔意，企圖教唆偽證，審酌梁的家庭與收入等因素，依強制性交罪判梁有期徒刑4年10月。