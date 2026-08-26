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桃園平鎮賣場偷拍男緊跟婦人結帳 人夫發現一動作攔人報警

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

58歲的陳男昨晚在桃市平鎮區一家賣場結帳通道，涉嫌拍攝前面婦人裙底，結果被婦人先生發現攔人報警，全案依妨害秘密罪嫌移送桃園地檢署偵辦，涉性騷擾部分移市府家防中心裁處。

婦人昨晚和先生帶孩子到賣場購物，結帳時先生發現57歲陳男緊跟在太太後面，手上還有一把像汽車遙控器的黑色物，陳男拿著「遙控器」靠近太太褲裙底下，先生直覺是偷拍，於是追上去質問和報警。

警方趕來時，陳男坦承偷拍，並再三向婦人道歉，當場折斷記憶卡，還坦言拍過其他女生，但只是拍褲底、裙底，沒有拍私密部位。婦人憤怒被侵犯，當場提告，並把質問陳男的影片和警方到場的畫面放在網路平台，網友支持提告，也提醒大家在公共場所一定要注意。

男子偷拍婦人裙底的錄影器。記者鄭國樑／翻攝
男子偷拍婦人裙底的錄影器。記者鄭國樑／翻攝

平鎮 偷拍 賣場 人夫 桃園 性騷擾

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苗栗縣陳姓男子透過抖音直播結識年僅14歲的少女，相約住處發生性關係後，即將對方封鎖後離去，少女求助鄰居報警，陳男辯稱「她到我家後跟我說要做」。一審依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處陳男有期徒刑8月，刑畢施以監護1年；陳男不服提上訴，台中高分院近日審結，駁回上訴。

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