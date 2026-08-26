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直播搭上國中妹！男完事秒封鎖丟包 緩刑期再犯判8月監護1年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣陳姓男子透過抖音直播結識年僅14歲的少女，相約住處發生性關係後，即將對方封鎖後離去，少女求助鄰居報警，陳男辯稱「她到我家後跟我說要做」。一審依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處陳男有期徒刑8月，刑畢施以監護1年；陳男不服提上訴，台中高分院近日審結，駁回上訴。

檢警調查，陳姓男子在2025年4月間透過軟體抖音，結識剛滿14歲的國中少女，雙方聊了2天，陳男明知對方尚未成年，仍於2025年4月26日下午5時7分許，邀約少女至其位於苗栗縣的住處房間內，在合意情況下發生1次性行為

事後陳男未依約載少女去搭車，反而將其封鎖後，逕自離去，少女無助下向鄰居求援報案。檢方偵查後，依14歲以上未滿16歲女子性交罪，起訴陳男。

苗栗地院審酌，陳男明知少女心智尚未健全仍與之發生性行為，且其在兒少性剝削前案緩刑期內再犯，雖達成和解卻未依約給付賠償金；但考量其領有身心障礙證明，鑑定認案發時辨識能力顯著降低，依法減輕其刑，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判8月，因中高再犯危險，宣告刑畢施以監護1年。

陳男不服提起上訴，主張自己為中度智能障礙且工作不穩定，並非刻意不履行和解條件，請求依刑法第59條情堪憫恕規定酌減其刑並從輕發落。

台中高分院近日審結，陳男未能克制情慾侵害少女身心，客觀上無特殊原因足以同情，不符刑法第59條減刑要件，原審量刑及監護處分均屬妥適，裁定駁回上訴，全案尚未確定。

苗栗縣陳姓男子涉與少女發生性關係，台中高分院近日審結，駁回上訴。示意圖／Ingimage
苗栗縣陳姓男子涉與少女發生性關係，台中高分院近日審結，駁回上訴。示意圖／Ingimage

直播 丟包 國中 苗栗 性行為

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