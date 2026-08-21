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男按壓女「大拇指指根」有挑逗意涵 成立性騷擾判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

郭姓男子與一名女子同搭車，向對方表示「我今天剛好有空」後，以手指按壓她的左手掌內側大拇指根，女方提告。台北地院審理，依性騷擾罪判郭拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

法官認為，手掌內側大拇指根部屬於人體皮膚感受神經極為敏銳之區域，且位於手掌內部，在日常社交互動如握手、擊掌、遞送物品中，極少會被他人以戳觸或撫摸，按壓該位置的肢體接觸帶有「試探對方親密接納度」、「傳遞私密情愫的挑逗」意涵，因此郭成立犯罪。

檢方指控，郭與被害人2025年8月16日晚間自錢櫃KTV忠孝店搭乘計程車前往台北天成大飯店，郭詢問被害人是否與男友旅行、追問涉及性行為的問題，並向被害人表示「時間擠一擠就有了，我今天剛好有空」，再以手指按壓被害人左手掌內側大拇指根部，被害人向友人私訊求助，郭當晚透過訊息向她道歉。

法院審理，郭否認性騷擾，認為自己只是以手指輕戳A女手背叫喚對方。法官認為，被害人當晚立即向友人求助，郭也有傳送道歉訊息，認定其行為構成性騷擾。

性騷擾示意圖。圖／ingimage
性騷擾示意圖。圖／ingimage

性騷擾 被害人

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