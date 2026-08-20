法官沒在看法條？公務員捷運偷拍 二審認一審「違法判拘役」撤銷改判

蕭姓公務員去年底在北捷中山站見一名女子身著短裙，色心大發持手機偷拍對方裙底隱私部位，當場被抓包。士林地方法院依無故攝錄他人性影像罪，判拘役50日，但檢方發現，該罪名法定刑為3年以下有期徒刑，根本沒有「拘役」，屬違法判決上訴。二審合議庭審結，認原審適用法條有誤，撤銷原判決，改判3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，蕭男2025年12月17日早上10點多，在北捷中山站出口手扶梯上，見被害女子身穿短裙，一時色心大發，持手機靠近偷拍裙底及大腿等性隱私部位，被害人當場發現報警，蕭男雖在警方趕抵前緊急刪除影片，仍被依法送辦。

士林地院簡易庭審酌蕭男坦承犯行、有悔意，因被害人拒絕才未和解，考量他智識程度、月薪6萬元等因素，判拘役50日，得易科罰金，不給緩刑。

士檢收到判決書後發現，蕭男所犯刑法第319條之1「無故攝錄他人性影像罪」，法定刑為3年以下有期徒刑，法條內無得處拘役之規定，難認原判決允當，請求撤銷原判決，另為適當之判決。

二審合議庭審理指出，檢方上訴確實有理由，原審量刑顯與法定刑有違，將原判決撤銷改判，審酌蕭男已積極至身心診所、榮總接受心理治療，態度尚可，最終改判3月徒刑，可易科罰金，以1000元折算1日。全案定讞。