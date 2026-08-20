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警專生疑與少女裸聊、換私密照 實習剩2天在南海所遭高雄警拘提

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

賴姓警專生涉上網與少女「裸聊」、交換私密照，他暑期實習被分配到北市警中正二分局南海路派出所，昨遭高雄市警婦幼隊持票拘提。中正二分局證實此事，但強調事前未知案情，當下通報警專派員陪同，後續由學校懲處。

賴就讀警專44期，從6月底實習分發時就在南海路派出所，一路實習到8月21日，詎料在實習結束前2日遭到拘提。由於賴實習期間都住在派出所，高雄市警婦幼隊昨天早上9點多到南海路派出所，順利找到他。

賴實習期間表現普通。

據了解，賴疑因在網上跟一名少女裸聊，甚至交換私密照，少女家長得知後氣炸而報警，警方此持票抓人。賴昨天被帶走，檢方複訊後命5萬元交保，他今天凌晨返回派出所，收拾東西後，早上搭車離開派出所返回警專。

賴姓警專生涉上網與少女「裸聊」、交換私密照，他暑期實習被分配到北市警中正二分局南海路派出所，昨遭高雄市警婦幼隊持票拘提。圖／ 截自Google Maps
賴姓警專生涉上網與少女「裸聊」、交換私密照，他暑期實習被分配到北市警中正二分局南海路派出所，昨遭高雄市警婦幼隊持票拘提。圖／ 截自Google Maps

南海 實習 警專

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